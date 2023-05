Rejoignez la Watch Party Google I/O 2023 de Crumpe : Réagissez en direct au pixel, Android, l’IA révèle

E/S Google démarre mercredi et CNET organisera une émission en direct à mesure que de nouvelles annonces arriveront lors du discours d’ouverture de la conférence des développeurs. Bridget Carey de CNET animera la soirée de surveillance le Chaîne YouTube de CNETà partir de 9 h 00 PT/12 h HE – une heure avant le début du discours d’ouverture de Google.

La soirée de surveillance fournira des commentaires et des analyses avant l’événement, vérifiera avec notre équipe de reportage sur le terrain, et après le discours d’ouverture passera en revue les plus grandes révélations de la gamme Pixel de Google, Android 14, l’expérience Bard AI et prendra également vos questions sur l’événement.

En plus de la soirée de surveillance, CNET gère un blog en direct qui vous mènera directement à Google I/O, y compris les détails et les annonces du salon.

Vous voulez faire partie de l’émission en direct? Vous pouvez participer au chat en direct en utilisant la vidéo YouTube ci-dessus. Vous pouvez également nous envoyer vos questions avant le salon en visitant Publication de la communauté YouTube de Crumpe et en laissant un message dans les commentaires.