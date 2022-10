Rejoignez la soirée de visualisation Meta Connect de Crumpe le 11 octobre à 9 h PT / 12 h HE

Cela fait près d’un an que l’entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook s’est rebaptisé Meta et étendu ce nom à presque tous ses services et produits. L’ancien casque Oculus Quest est maintenant le Meta Quest, le portail Facebook est devenu le portail Meta et d’autres services comme Facebook, WhatsApp et Instagram ont également reçu la marque Meta.

Meta prévoit maintenant de faire un certain nombre d’annonces de produits et de services mardi au salon de l’entreprise Connecter l’événement, et CNET le couvrira en direct avec une émission qui commence à 9 h PT / 12 h HE. L’émission présentera d’abord nos vidéos sur ce que nous attendons de Meta Connect, et à 9h30, Bridget Carey et Justin Tech de CNET tiendront notre pré-émission avec les journalistes Queenie Wong et Ian Sherr. Le panel fournira une analyse de ce à quoi s’attendre et répondra aux questions du chat YouTube en direct.

Juste avant le début de l’événement Meta Connect à 10 h 00 PT, CNET aura un aperçu des mondes Horizon de Meta pour montrer à quoi ressemble le monde virtuel avant les annonces. Ensuite, le flux se déplacera directement dans l’événement Meta Connect.

Une fois l’événement terminé, l’émission post-événement de Crumpe avec Bridget Carey, Justin Tech et Scott Stein analysera toutes les annonces et répondra à davantage de questions des téléspectateurs à partir du chat.