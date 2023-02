Rejoignez la Samsung Unpacked Watch Party de Crumpe en attendant le Galaxy S23

Samsung est très probablement en train de dévoiler Gamme Galaxy S23 Mercredi, et CNET fera rapport au cours de la Samsung déballé événement dans le cadre d’une soirée de surveillance en direct sur Chaîne YouTube de CNET.

Justin Tech et Abrar Al-Heeti de Crumpe organiseront une pré-émission et une post-émission en direct centrées sur Samsung Unpacked, qui débutera à 9 h 00 PT (12 h HE) avec des vidéos de pré-émission. Justin et Abrar commenceront ensuite notre pré-émission en direct à 9 h 30 PT, qui comprendra des enregistrements avec Patrick Holland, Claire Reilly et Lisa Eadicicco de CNET depuis la salle d’exposition. Le flux en direct passera ensuite à L’événement Unpacked de Samsung quand il démarre à 10 h 00 PT. À la fin de l’émission, Justin et Abrar reviendront pour une post-émission qui récapitulera toutes les révélations avec Joshua Goldman de CNET les rejoignant.

Vous voulez faire partie du spectacle? Vous pouvez nous envoyer vos questions à l’avance en les publiant sur Page de la communauté YouTube de Crumpe. Vous pouvez également rejoindre le chat en direct pendant l’émission pour envoyer également vos questions à Justin et Abrar.