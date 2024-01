Sous la direction dynamique du ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy, l’Andhra Pradesh connaît une croissance sans précédent. L’équipe des médias sociaux du YSRCP USA présente fièrement ce parcours remarquable et invite les bénévoles proactifs à faire partie de ce mouvement historique.

Les bénévoles sont l’élément vital de cet effort, et l’équipe des médias sociaux du YSRCP USA invite chaleureusement ceux qui sont prêts à contribuer à ce voyage historique.

Votre implication en tant que bénévole est inestimable. Inscrivez-vous pour devenir un champion des médias sociaux et jouer un rôle actif dans l’élaboration de l’avenir de l’Andhra Pradesh.

Ensemble, nous continuerons de bâtir sur les bases solides de prospérité, de bien-être social et de gouvernance posées par Jagan garu pour l’État d’Andhra Pradesh.

Sous la direction du ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy, l’Andhra Pradesh a réalisé des progrès significatifs en matière d’infrastructures, de soins de santé, d’éducation et de gouvernance.

Les principales réalisations comprennent la construction de quatre ports avancés et de 10 ports de pêche, renforçant ainsi l’activité commerciale et économique. La création de 17 nouvelles facultés de médecine, dont 11 sont déjà opérationnelles, marque une avancée majeure dans l’éducation et les services de santé.

L’État a également investi 42 236 crores d’euros dans le développement routier sur quatre ans, dépassant l’investissement des cinq années précédentes et démontrant une gouvernance efficace et transparente.

L’Andhra Pradesh a attiré près de 70 000 millions d’euros de nouveaux investissements, devenant ainsi une plaque tournante pour diverses industries et se classant régulièrement au premier rang pour la « Facilité de faire des affaires » pendant trois ans. Le programme « Nadu-Nedu » a révolutionné les infrastructures éducatives, améliorant considérablement les installations scolaires.

L’introduction des secrétariats a transformé la gouvernance, rendant les services gouvernementaux plus accessibles et faisant progresser la vision du Mahatma Gandhi de Grama Swarajyam.

Le programme « Aarogya Suraksha » souligne l’engagement du gouvernement à faire des soins de santé un droit fondamental. De plus, le dévouement du YSRCP à son programme électoral est évident, avec plus de 98 % des promesses mises en œuvre.

Les sondages prédisent une solide performance pour YS Jagan lors des prochaines élections, et l’équipe des médias sociaux du YSRCP USA est déterminée à remporter une victoire historique de 175/175 sièges, reconnaissant le rôle crucial des médias sociaux dans la formation de l’opinion publique et le succès politique.

