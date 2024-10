Rejoignez la couverture brute en direct de la WWE par 411

Continuez à vous rafraîchir pour les derniers résultats

Bonjour à tous, bienvenue dans notre couverture en direct de WWE Raw ici sur 411 ! Ici Jeremy Thomas, remplaçant Tony pour la première partie de l’émission de ce soir. Nous sommes à l’émission de retour à la maison pour WWE Bad Blood, et ce soir à Raw il se passe… des trucs. Désolé, c’est la dernière minute donc pas d’aperçu, asseyez-vous et profitez-en.

Pour rappel, le GoFundMe pour les filles de Larry est toujours actif et si vous pouvez faire un don, ce serait génial. Merci beaucoup à tous ceux qui l’ont fait jusqu’à présent.

* Nous sommes EN DIRECT à Evansville, Indiana. CM Punk MARCHE dans les coulisses plus tôt dans la journée dans l’arène. Et Drew McIntyre MARCHE dehors. Braun Strowman et Bronson Reed sont également là pour leur match Last Monster Standing.

* Nous commençons avec un package vidéo récapitulant la victoire de Jey Uso au WWE Intercontinental Championship la semaine dernière contre Bron Breakker. Des extraits de réactions des fans à la victoire du titre sont intercalés.

* Jey a un groupe de Yeeters (y compris son fils) avec lui alors qu’il traverse le bâtiment et dit de jouer sa musique, puis traverse la foule jusqu’au ring. Il prend un micro et attend pendant que la foule scande « VOUS LE MÉRITEZ ! » Il dit ensuite que le Champion Intercontinental, « Main Event » Jey Uso, est maintenant dans votre ville ! Il dit qu’il va se battre chaque semaine pour cela et combattre tous ceux qui le veulent. Pourtant. Il les apprécie et les aime tous, et les remercie d’avoir été à ses côtés et de l’avoir soutenu tout au long de ces années. Il les aime pourtant.

Il dit que c’est très spécial pour lui, il a marché jusqu’au ring avec son premier titre et son fils derrière lui. Il dit que le chemin pour y arriver a été long et difficile. Sa propre famille lui a rendu la tâche difficile, Roman lui a rendu la tâche difficile. Toute sa vie et sa carrière, il n’est qu’un jumeau. Mais ils le connaissent maintenant. Il dit que sa plus grande fan est sa mère. Il a parlé à sa mère et elle lui a dit : « Va là-bas et montre-leur qui tu es. Allez-y et récupérez-le. Il l’a eu, et maman, nous l’avons fait. Pourtant.

VOICI BRON BREAKKER ! L’ancien champion descend sur le ring et monte sur le ring avec le micro. Il dit qu’il n’est pas là pour gâcher le plaisir ou gâcher la fête. Il est ici à cause de son respect pour le championnat. La lignée remonte à loin et après s’être battu avec lui la semaine dernière, Bron a le même respect pour Jey. Il a expliqué il y a quelques semaines à quel point le titre comptait pour lui et que le meilleur homme devrait repartir avec le titre. Ce soir-là, Jey était le meilleur homme.

Bron dit qu’il ne lancera pas Jey ni ne l’attaquera, il a juste dit qu’il pensait que ce devrait être lui, le premier à venir ici en tant que concurrent et collègue et à lui dire ses félicitations. Il tend la main, Jey la prend et ils se serrent. Bron se tourne pour partir et Jey dit « Hey Bron ». Ils marchent face à face et Jey dit qu’il y a des chiens dans l’Indiana, Uce ! Bron sort du ring et se dirige vers l’arrière. … hein, c’était un segment.

* Nous examinons la récente tension de Xavier Woods et Kofi Kingston avec Woods s’en prenant à Rey Mysterio pour des conseils non sollicités. Cela a mis en place un match entre eux, ce qui est le suivant.

Plus tôt dans la journée, Dominik Mysterio et Liv Morgan sont chillin par un lowrider. Dom dit que Finn est au téléphone. IL le met sur haut-parleur comme JD McDonagh et Carlito arrive et demande Finn. Finn, au haut-parleur, dit à Dom de faire savoir à Liv qu’il s’est occupé de cette affaire, que tout est réglé. Dom dit alors aux autres que Finn n’a pas dit grand-chose, il est juste coincé quelque part.



Xavier Woods contre Rey Mysterio

Woods travaille le bras, Rey en sort, frappe les cordes, se baisse, mange un dropkick de Woods. Woods couvre pour 1. NON ! Woods avec un coup de tête. Main droite. Au coin. Woods tente un suplex arrière, Rey atterrit sur ses pieds, pousse Woods dans le coin, donne un coup de pied hors du coin, la droite est manquée par Woods. Rey avec un rana. Rey avec un coup de tête dans le ventre, puis un autre rana, envoyant Woods dehors. Rey donne un coup de pied dans les cordes, saute jusqu’au tablier et saute avec un senton assis.

Woods se verrouille par derrière, Rey frappe quelques coudes puis essaie de courir mais Woods tient bon. Rey frappe un autre coude, les cordes, puis jette Woods avec un bras traîné. Rey avec un Asai Moonsault ! Rey fait rouler Woods dans le ring et se dirige vers la troisième corde. Senton assis. Frappe les cordes, Rey avec un sac à bandoulière tremplin et une housse pour 1.2.NO !! Rey avec une épaule dans le coin, il grimpe jusqu’aux cordes. Droits jusqu’à ce que Woods attrape la main et fasse asseoir Rey sur ses épaules. Rey attaque la tête, tombe avec un verrou à la taille et fouette Woods DANS un arn, configuré pour 619.

Rey rate les coups de pied, Woods le soulève, Rey verrouille la tête, Woods lui arrache le masque du visage et obtient une épingle d’écolier pour 1,2…3 !!!

Gagnant : Xavier Woods

Les talons, ils tournent.

Note totale : **

Heure du match : 7h27

Xavier Bois montre un certain conflit en lui alors qu’il prend le W, mais il n’est pas sûr de ce qu’il ressent à propos de ce qui s’est passé. Il crie qu’il ne le voulait pas.

Lyre Valkyrie c’est l’étirement dans les coulisses. Voici venir Shayna Baszler et Sonya Deville qui lui disent que c’est dommage qu’elle soit là-bas toute seule. Non Natalya, non Zelina. Mais ne vous inquiétez pas, Sonya et Shayna seront là. Ne vous inquiétez pas, Shayna ne mord pas à moins que Sonya le lui dise.

Un rocher brillant réintroduisant potentiellement les Minnesota Viking Raiders de Los Angeles est exposé.

Dans les coulisses, Kofi Kingston demande à Woods s’il a fait ça exprès. Woods dit non, il ne voulait pas que cela se produise. Il s’attendait à ce que Kofi soit fier de lui. Kofi dit qu’il ne sait pas si c’est le bon moment, mais Jey lui dit que Kofi peut obtenir une chance au titre IC.

Woods montre un peu de frustration, mais Woods lui dit qu’il a dit à Jey que le tir était celui de Woods. Woods aura une chance au titre la semaine prochaine. Woods est très médiatisé.

Derrière eux tout le temps est Croix de Karrion se frottant les mains pour nous montrer à tous à quel point il est méchant.



Lyra Valkyria contre Zoey Stark

Stark prend le dessus après une épingle rapide en frappant Lyra avec un backbreaker. Elle crie primale puis est envoyée dehors. Lyra lui donne un coup de pied à travers les cordes puis pousse son propre cri.

Nous sommes de RETOUR et Zoey frappe son missile breveté dropkick sur le tremplin. Couverture pour 1.2…NON!!!! Zoey essaie d’en finir, mais Lyra s’échappe. Sonya saute sur le tablier, puis Shayna. Lyra fait tomber Sonya du tablier, enroule Zoey, mais l’arbitre est distrait.

Il se retourne mais c’est trop tard. L’arbitre vérifie Zoey, Sonya frappe Lyra avec un genou, Zoey avec un Z360 et c’est tout ce qu’elle a écrit.

Gagnante : Zoey Stark

Et la foule devient… douce.

Note totale : *

Heure du match : 7h13

Nous obtenons les trois contre un jusqu’à ce que Kayden Carter et Katana Chance pratiquement aucune réaction. Carter donne un coup de pied à Shayna, Chance fait trébucher Sonya, puis ils se préparent pour Keg Stand. Ils le frappèrent puis aidèrent Lyra à se relever.

Adam Pearce parle à un groupe de « sécurité », affirmant qu’il souhaite que les grands hommes restent sur le ring.

Arrive CM Punk. il est en route vers le ring.

Nous sommes sur le ring, la cage est en panne et Pearce a un mur de sécurité derrière lui. Il invite Punk et Drew down à tenter encore une fois leur guerre des mots. Il présente d’abord Charles Montgomery Punk.

Drew McIntyre est sorti ensuite. Il aimerait y aller en premier. Pourquoi porte-t-il du noir ? C’est par respect. Pas pour Punk, il en a moins que zéro pour lui. C’est par respect pour la femme de Punk, car elle devra nourrir Punk, lui donner un bain et probablement le quitter. Drew est prêt à ce que cette haine en lui disparaisse. La haine mourra avec Punk.

Au tour du punk. Il dit que tout au long de sa carrière, les gens l’ont appelé de nombreuses façons. Voice of the Voiceless en fait partie, mais ce soir, il n’a rien à dire. Il est rempli de tellement de rage. Il ne peut pas rentrer chez lui. Il est dans un hôtel depuis quatre semaines, parce qu’il ne veut pas soumettre sa femme à l’homme qu’il est devenu. Drew a fait de lui le faux croque-mitaine que ses critiques les plus sévères l’accusent d’être, et c’est cet homme qu’il doit être pour renvoyer Drew chez lui en Écosse dans une boîte. Il veut que Drew se souvienne et n’oublie jamais que Drew a prié pour cela. Il prendra tout à Drew, et quand sa peur s’atténuera et qu’il ne sera plus que paniqué, à genoux rampant et suppliant, il essuiera le sang des yeux de Drew et il le verra. Ce ne sera pas Dieu qu’il priera, pas le diable, il priera CM Punk. Il verra Drew en enfer.

Braun Strowman est dans les coulisses avec Jackie, mais il est interrompu par Le Miz qui est ensuite coupé par R-Vérité qui ne se souvient pas des cinq tsunamis. Il dit à Braun : « À plus, André ! Miz lui demande ce qu’il fait ici, et Truth dit qu’il travaille ici. Mdr. Il dit qu’il n’aime pas la façon dont Cross s’en prend à Miz. Il a envoyé un message à Pearce et a demandé un match contre « AYOP » mdr. Miz dit que c’est Authors of Pain, Truth demande ce qu’ils ont écrit. Mdr.