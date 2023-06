rejoignez la communauté de la Joliet Catholic Academy dès aujourd’hui – Shaw Local

Votre élève souhaite-t-il rejoindre la famille de la communauté de la Joliet Catholic Academy ?

Actuellement, JCA accepte les candidatures entrantes pour les étudiants de première année et administrera les examens d’entrée sur rendez-vous.

Pourquoi choisir JCA ? Non seulement les étudiants diplômés marquent leur monde par le leadership, la réussite et le service – compétences acquises dans le cadre de l’expérience JCA, mais les jeunes hommes et femmes qui y assistent sont également prêts à être des penseurs critiques, à comprendre l’importance de la dignité humaine et empathie, se respecter et respecter les autres, et vivre sa foi par l’action.

Et JCA dépend du soutien de nombreuses personnes pour rendre cela possible, y compris les professeurs et le personnel, les parents et les grands-parents, les anciens élèves, les amis, les entreprises et les organisations qui donnent de leur temps, de leurs talents et de leurs ressources.

Le résultat: étudiants qui ont continuellement un impact positif sur la communauté JCA. Nos Angels et Hilltoppers partagent les valeurs carmélites et franciscaines de prière, de communauté et de service.

Prêt à faire le premier pas pour devenir un étudiant de la Joliet Catholic Academy ? Les étudiants potentiels souhaitant être admis pour l’année scolaire 2023-2024 sont encouragés à remplir une demande officielle et à soumettre leur dossier d’étudiant dès que possible en visitant Admissions | Académie catholique de Joliet (jca-online.org/admissions/) . Les parents peuvent également contacter le bureau des admissions de JCA pour planifier des visites privées du lundi au jeudi sur rendez-vous.

De plus, JCA utilise les médias sociaux pour se connecter, s’engager et enrichir la vie de ses étudiants, familles, anciens élèves et sympathisants. Vous pouvez rester connecté via la page Facebook de JCA à https://www.facebook.com/jolietcatholic page Twitter sur @JCAonline et Instagram à @jolietcatholique .

Pour plus d’informations, contactez Jared Voss, directeur des admissions, au 815.741.0500, Ext. 214, ou Mary Ragusa, directrice adjointe des admissions, au 815.741.0500, poste. 274.

Joliet Catholic Academy : 1200 N. Larkin Avenue : Joliet, IL 60435 : Tél. : 815-741-0500 : jca-online.org