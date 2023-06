Rejoignez la campagne de l’énergie propre pour réduire vos factures

OE TOUS savent que la vie est difficile pour des millions de Britanniques en ce moment alors que les prix montent en flèche – du coût des achats alimentaires aux versements hypothécaires et aux factures d’énergie exorbitantes.

C’est pourquoi la nouvelle campagne Britain Remade se bat pour stimuler les sources d’énergie moins chères et plus propres du Royaume-Uni afin que nous payions moins pour chauffer nos maisons et que nous n’ayons pas à dépendre du gaz étranger coûteux.

La plupart des Britanniques seraient heureux de vivre à proximité de parcs éoliens, selon Britain Remade

Les militants pensent que les ménages réaliseraient d’importantes économies sur leurs factures de gaz et d’électricité si les décideurs acceptaient de construire davantage d’installations d’énergie verte telles que des parcs éoliens, des centrales nucléaires et des projets d’énergie solaire et géothermique.

Britain Remade estime qu’être autosuffisant en énergie n’est pas seulement important pour faire baisser les prix de l’énergie, mais que c’est vital pour notre sécurité nationale. Surtout depuis que les prix du gaz ont grimpé de 400 % après l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine.

C’est pourquoi les militants ont même recruté un général et un amiral à la retraite pour rejoindre leur combat !

Et ils veulent que VOUS vous impliquiez dans ce mouvement populaire à l’échelle du Royaume-Uni afin qu’ensemble, la nation puisse dire aux pouvoirs en place d’agir.

Mais la bureaucratie fait obstacle, affirme Britain Remade : les autorités de planification mettent des années à accorder l’autorisation de nouvelles centrales énergétiques, et les règles sur la construction de parcs éoliens terrestres – notre énergie domestique propre la moins chère – sont si strictes qu’elles équivalent à une interdiction.

La campagne a donc publié une lettre ouverte exigeant que les formalités administratives de planification soient réduites et que les règles éoliennes terrestres soient assouplies afin que la Grande-Bretagne puisse être « sécurisée énergétiquement » d’ici 2030.

Sam Richards dit que le problème numéro un pour chaque famille est le coût de l’énergie

Les demandes font partie du rapport de Britain Remade, Powerbook: a Playbook for Energy Security by 2030, qui appelle également à:

La création de Clean Power Zones pour accélérer les nouveaux projets énergétiques

Réduire le temps nécessaire à la construction d’installations éoliennes offshore d’environ 12 ans à un peu plus de cinq ans

Au moins deux petits réacteurs nucléaires modulaires connectés au réseau et d’autres en construction

Tout cela est vital pour réduire ces énormes factures de gaz et d’électricité – la principale priorité des ménages – déclare Sam Richards, PDG de Britain Remade, conseiller en énergie et environnement de Boris Johnson lorsqu’il était Premier ministre.

« Au cours de l’année écoulée, j’ai parlé à des personnes et à des entreprises de toute la Grande-Bretagne du coût de la vie, j’ai parlé à des gens dans des pubs à travers le pays.

« Et le problème numéro un pour chaque entreprise, pour chaque famille, est sans surprise le coût de l’énergie », déclare Sam.

Il ajoute : « Bien qu’il s’agisse de la forme d’énergie propre domestique la moins chère, l’éolien terrestre est effectivement interdit.

« C’est fou qu’une seule personne puisse s’opposer à la construction d’un parc éolien terrestre et qu’il n’aille pas de l’avant, même si le reste de la communauté accepte.

Nous devrions essayer de préserver le mode de vie dont nous jouissons dans ce pays. C’est ça la sécurité nationale

« Lorsque j’ai parlé avec des gens, l’éolien terrestre est incroyablement populaire, et cela ressort de notre sondage, qui a révélé que dans tout le pays, 65 % des gens seraient heureux d’avoir un parc éolien près d’eux. »

Lui et ses collègues militants pensent également que le développement de notre capacité d’énergie propre en construisant de nouvelles installations débloquerait des milliards de livres d’investissement et créerait des dizaines de milliers d’emplois.

Et cela ramènerait la Grande-Bretagne à son apogée innovante lorsqu’elle a façonné le monde avec de grandes inventions, la science et l’ingénierie.

Le rapport Powerbook est soutenu par des personnalités politiques et commerciales de premier plan et des experts du changement climatique.

Il s’agit notamment de : Ed Miliband, secrétaire d’État fantôme chargé du changement climatique et de Net Zero ; l’ancien secrétaire d’État au nivellement, au logement et aux communautés Simon Clarke ; et maire conservateur de West Midlands Andy Street; et le maire du métro de Liverpool, Steve Rotheram.

Les chefs d’entreprise à bord comprennent le PDG d’Octopus Energy, Greg Jackson, le PDG de Renewable UK, Dan McGrail, et Alastair Evans, directeur des affaires gouvernementales et d’entreprise chez Rolls-Royce SMR.

Mais Sam insiste sur le fait que ce sont les Britanniques ordinaires qui sont la clé du changement, et c’est pourquoi il veut que vous vous inscriviez à Britain Remade afin que votre voix puisse être entendue.

« Les politiciens entendront souvent des gens qui ne veulent pas que de nouveaux pylônes soient construits ou qui ne veulent pas que de nouvelles infrastructures soient construites.

« Mais ils n’entendront pas les millions d’électeurs qui sont vraiment enthousiastes à l’idée que nous nous contentions de nous lancer et de construire la nouvelle infrastructure qui peut réduire nos factures », explique-t-il.

En vous inscrivant à Britain Remade, vous aurez la chance de dire aux militants ce qui vous préoccupe le plus à propos de la Grande-Bretagne aujourd’hui.

Ils vous enverront des mises à jour sur ces problèmes, y compris ce qui se passe dans votre région.

Et vous aurez le soutien de ces anciens commandants des forces armées – le lieutenant-général Richard Nugee et le contre-amiral Neil Morisetti, qui soutiennent la campagne et ont signé la lettre ouverte de Britain Remade avec Sam.

Les chefs d’entreprise et les militants exigent un avenir plus vert

Le général Nugee est directeur non exécutif du changement climatique et de la durabilité au MoD. Le contre-amiral Morisetti est membre associé du programme Environnement et sécurité du groupe de réflexion Chatham House.

« Nous avons des gens qui souffrent d’une crise du coût de la vie dans le pays en raison de l’augmentation des coûts de l’énergie, à cause de ce que fait le président Poutine en militarisant l’énergie dans la guerre en Ukraine – et cela nuit à notre mode de vie », dit Richard.

« Ce que nous devrions faire, c’est essayer de préserver le mode de vie dont nous jouissons dans ce pays. C’est ça la sécurité nationale.

« Mais grâce à la technologie d’aujourd’hui, nous avons maintenant la capacité d’être autonomes en énergie.

« Cela nous rend beaucoup moins faciles à cibler et rend beaucoup plus possible d’ignorer ce que font les prix internationaux du gaz – parce que nous n’en avons pas tellement besoin. »

Donc, avec tant d’enjeux – de la sécurité nationale à la réduction des factures – Britain Remade estime qu’il est temps de s’unir pour agir sur l’énergie.

Agissez pour une énergie moins chère – rejoignez la campagne Britain Remade