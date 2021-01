Il y a un courriel datant de sept ans que Jenn Sherman garde sur son téléphone, un courriel qu’elle a envoyé à son futur employeur lui demandant – exigeant, en fait – un emploi.

«Je ne savais même pas s’ils embauchaient, mais dans la ligne d’objet, j’ai dit:« Vous devez m’embaucher »», dit-elle. « Je me suis dit: ‘Je serai fou, je vais y aller.' »

C’était un geste fatidique. Deux jours après avoir appuyé sur envoyer, Sherman a reçu des nouvelles du destinataire de l’e-mail, John Foley, fondateur et PDG de la startup Peloton.

« Il a dit: » Il y a quelque chose dans votre e-mail et la façon dont vous l’avez rédigé, et j’ai eu un grand sentiment de votre part « », dit-elle. Non seulement le courrier électronique de Sherman l’a amenée à être embauchée en tant que premier instructeur de cyclisme de la société d’exercice et de médias, mais Foley l’a également gardé sur son téléphone.

«C’est tristement célèbre», dit Sherman. « Cela revient chaque année autour d’un verre à notre fête de Noël. »

Sherman, 52 ans, est connue pour ses expressions d’enthousiasme salées – ses fans louent sa grande énergie, sa positivité et sa chaleur. Chaque semaine, Sherman attire des milliers de membres Peloton abonnés qui roulent avec elle sur les vélos stationnaires de la société, soit pendant des cours en direct diffusés depuis les studios de New York de la société, ou des enregistrements de ces manèges disponibles dans sa vaste bibliothèque à la demande.

Grâce au logiciel sur leurs vélos et aux applications numériques, les cyclistes chez eux pourraient faire partie d’un rassemblement virtuel qui comprend LeBron James, les Obama, le président Joe Biden ou la personnalité de la radio Howard Stern, qui parle des cours de Sherman à l’antenne. Les membres organisent également des «tribus», des groupes et des équipes qui peuvent s’entraîner ensemble et partager des informations sur leurs instructeurs préférés; La tribu JSS de Sherman sur Facebook compte plus de 9 500 membres.

Avec autant d’adeptes avides, la carrière de Sherman est encore plus impressionnante si l’on considère qu’elle a commencé il y a moins de dix ans.

Obsédé par l’exercice

Au lycée Fort Lee dans le New Jersey, Sherman «pratiquait 0,0 sport», dit-elle. « Je n’ai même pas eu le courage d’essayer le cheerleading. Mais s’entraîner et transpirer a toujours été une grande partie de ma vie. Quand les cours de step et d’aérobic faisaient fureur, c’est ce que j’ai fait. C’est dans ma personnalité. devenir obsédé. » Quand elle avait environ 40 ans, dit-elle, un ami l’a emmenée à un cours de cyclisme en salle et une obsession durable s’est installée. «Cela m’a rempli et m’a donné tellement de joie», se souvient-elle.

«J’étais une mère au foyer, mais quand mes enfants ont commencé à grandir, j’avais du temps libre, et je ne pouvais pas simplement m’asseoir et déjeuner avec des amis», dit Sherman. Elle est donc devenue un instructeur de spin certifié.

Bientôt, elle enseignait jusqu’à sept jours par semaine. Ses cours étaient bondés, une situation dont Shirley Bitton, mère de cinq enfants d’Englewood et administratrice du groupe Facebook JSS Tribe, se souvient bien. «J’ai vu des gens faire la queue au gymnase pendant 20 à 30 minutes tous les mardis, et je me suis dit:« Qu’est-ce qu’ils cèdent? », Dit-elle. « Un ami a dit: ‘Oh, c’est le cours de spin de Jenn Sherman.' »

En 2013, Sherman était prêt pour un plus grand défi. Avec un partenaire commercial, elle avait obtenu un emplacement et était prête à signer un bail pour ouvrir son propre studio. Mais ensuite, elle est tombée sur un article sur Peloton.

« Il y avait une photo d’un vélo de spin avec un écran fixé au guidon », dit-elle. « La rédaction expliquait comment cette entreprise proposait des cours de cyclisme en salle comme ceux que j’enseignais chez les clients, de sorte que vous n’aviez pas à vous battre contre les foules ou à vous inscrire sur une liste d’attente, comme les gens le faisaient pour entrer dans ma classe. »

Cette première itération du vélo Peloton n’était pas celle qui a fini par être vendue aux clients, mais le concept a vendu à Sherman ce que son prochain mouvement devrait être. Après avoir envoyé son e-mail à l’adresse indiquée au bas de l’article, elle a rencontré John Foley à Manhattan et a visité le bureau de la startup sur 23rd Street. « Il y avait sept génies qui écrivaient du code, cherchant à faire quelque chose de cette grande idée », dit-elle.

« (Foley) m’a regardé ce jour-là et a dit: ‘Rejoindre une startup peut être intense, et les choses vont bouger à une vitesse fulgurante. Voulez-vous monter et rejoindre la course?' » Sherman est retournée chez elle et a dit à son partenaire à regret, elle n’a pas pu ouvrir un studio avec elle. (Aujourd’hui, dit Sherman, la femme est propriétaire de Peloton depuis sept ans.)

Personne ne possédait de vélo Peloton à l’automne 2013, ce qui a donné à Sherman le temps de répéter au bureau, dans une zone séparée par une corde de velours noir où un vélo était installé devant une caméra sur un trépied. Elle dit qu’elle s’est sentie malade la première fois qu’elle a donné un cours en direct. Au moment où le studio devait ouvrir ses portes au printemps 2014, sept à dix instructeurs devaient enseigner à des jours différents. Les cyclistes pouvaient filer de chez eux ou en personne au studio.

«Un certain nombre de membres de l’équipe sont des instructeurs de conditionnement physique extraordinaires et ont une formation dans le cinéma, la télévision, la danse et le théâtre», déclare Sherman. «Mais j’étais maman de deux jeunes enfants qui savaient comment aller à la ligne de covoiturage. Je ne pouvais pas apporter cela à la table. Il a fallu beaucoup de temps pour être à l’aise lorsque ce feu rouge s’allume. Mais un avantage d’être l’un des premiers instructeurs était en mesure de s’entraîner sans que personne ne regarde. Le jour où j’ai eu 50 coureurs en direct, je me suis dit « Oui! » »

Atteindre un public mondial

Un dimanche récent, Sherman a accueilli près de 6 000 coureurs dans sa classe. Elle fait partie des 33 instructeurs de Peloton à la tête de 3,6 millions de membres aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne qui font du vélo, s’entraînent sur le tapis roulant de Peloton ou pratiquent le yoga. Les cours de Sherman varient en longueur et en ambition, allant de manèges de 10 minutes à faible impact à des «singalongs épiques» de 60 minutes. Mais ils arborent tous la signature « [expletive] des listes de lecture incroyables « pour lesquelles elle est connue.

«Les playlists vous emmènent dans un voyage», dit-elle. « Il y a des moments forts où vous demandez aux coureurs de faire quelque chose d’inconfortable comme une grosse poussée, et la façon dont vous chronométrez votre musique est la clé pour construire une classe incroyable. » Une liste de lecture typique peut inclure des versions live de chansons connues faciles à chanter, telles que « Stay » (Dave Matthews Band), « Dream On » (Aerosmith), « Tenth Avenue Freeze-Out » (Bruce Springsteen) et « Piano Man » (Billy Joel).

Lorsque COVID-19 est arrivé, les instructeurs de Peloton ont diffusé des cours depuis leurs maisons, mais ils sont depuis revenus pour enregistrer les instructions en direct dans le studio, sans que les participants les entourent. Ce sont des moments comme ceux-ci, lui disent ses abonnés sur les réseaux sociaux, où pouvoir se rassembler en groupe est le plus apprécié.

JayVee Nava, vice-président de l’engagement communautaire de Peloton, qui connaît Sherman depuis qu’il a rejoint l’entreprise au début de 2014, a été touché par la classe virtuelle Live from Home Sherman organisée lors de la célébration annuelle de trois jours des retrouvailles de l’entreprise plus tôt cette année.

«Elle savait à quel point ce week-end signifiait pour nos membres et pour notre équipe, et elle m’a crié pendant les cours», dit Nava. « Au moment où elle m’a crié, j’ai immédiatement reçu des cinq hauts de la part d’autres membres du classement (mesures affichées à l’écran). »

Sherman dit qu’elle est inondée de centaines de messages par jour, en particulier sur son compte Instagram, @Pelotonjenn. «Je suis debout la nuit en les lisant, et ils me font pleurer quotidiennement», dit-elle. «Les gens se débattent en disant: » Je ne sais pas si j’aurais pu m’en sortir sans Peloton. « »

Elle sait exactement de quoi ils parlent. « L’année dernière, avec les enfants scolarisés à la maison, la vie universitaire de mon fils a [expletive]et le stress de travailler à la maison en même temps que mon mari, j’étais tellement tendue sauf quand j’étais (sur mon Peloton) », dit-elle.« Le Peloton était mon espace de sécurité pendant tout cela. La communauté est ce qui nous distingue de tout ce qui existe. «

Shirley Bitton, qui fait du vélo avec Sherman depuis 11 ans maintenant, est d’accord, surtout quand il s’agit de ce que Sherman fait ressentir à ses cyclistes. « Les gens qui roulent avec elle disent qu’elle a cette relation personnelle avec vous à travers l’écran », dit-elle. « Rouler avec elle me donne l’impression de prendre un café avec elle tout en faisant de l’exercice. »

Conseils pour les débutants tardifs

«Lorsque vous démarrez un nouveau programme de santé et de bien-être, tout le monde doit être motivé», déclare Sherman. « Le mouvement sera la clé de votre joie. Il y a tellement d’avantages mentaux et physiques à transpirer et à augmenter les niveaux d’endorphine et de sérotonine. » Pour rester avec le programme, elle conseille: