Rejoignez Jabs Army et gagnez le combat pour la liberté le 21 juin

SERRANT le bras de son mari, la femme a des larmes qui coulent sur son visage.

Elle a une phobie des aiguilles aiguë et il lui a fallu six semaines pour la persuader de venir.

Quelques minutes plus tard, un homme âgé atteint le premier rang de la file d’attente.

« Êtes-vous ici pour votre deuxième jab ? Je demande.

Il ne parle pas anglais, mais sa fille explique qu’il s’agira de son premier vaccin car il lui a fallu tout ce temps pour décider de le faire.

J’utilise le langage universel d’un pouce levé et il sourit largement. Lui et la dame phobique des aiguilles sont emmenés dans un espace privé par l’incroyable équipe de vaccination, toujours sensible aux préoccupations individuelles des gens.

Mais pour la plupart, la file d’attente est fortement peuplée par ceux qui cherchent désespérément à se faire piquer et à se libérer des contraintes d’une pandémie qui a fait des ravages sur tout le monde.

Que ce soit le pizzaiolo (qui arrive dans ses blancs) désireux de rentrer chez lui et de voir sa famille en Italie pour la première fois en 18 mois, ou la femme très enceinte qui veut pouvoir emmener son bébé rencontrer sa maman dans le Dès qu’elle le peut, aux États-Unis, beaucoup de ceux que je rencontre pendant mon quart de bénévolat de six heures au Battersea Arts Centre de Londres font l’éloge de l’efficacité du déploiement du vaccin au Royaume-Uni.

Ils ont raison. Si l’équipe qui dirige BAC est quelque chose à faire, alors il n’est pas difficile de voir pourquoi.

Tenu par une combinaison de médecins du NHS et d’équipages de cabine BA et Virgin en congé, la section de vaccination est une machine bien huilée, avec un soutien logistique fourni par le personnel du BAC.

Ensuite, des bénévoles comme moi (s’inscrivant via l’application GoodSam) aident là où nous le pouvons.

La semaine dernière, mon travail consistait à me tenir en tête de la file d’attente et à m’assurer que tout le monde enlevait sa veste et se désinfectait les mains avant de passer le jab AstraZeneca.

La semaine d’avant, c’était Pfizer, qui demande 15 minutes d’attente par la suite, donc mon travail consistait à désinfecter les chaises entre les séances.

Mais toutes les tâches de bénévolat vous placent au centre de l’action, qu’il s’agisse de discuter avec le grand public ou, dans le cas de BAC, de faire une pause de dix minutes dans le salon de thé avec l’incroyable équipe.

« JE SENS UN MÉLANGE D’ÉMOTION ET DE FIERTÉ »

Chaque fois qu’un nouveau lot de vaccins arrive sur un chariot, je ressens un mélange d’émotion et de fierté.

Ainsi, comme l’a déclaré The Sun hier, davantage de volontaires sont nécessaires à travers le pays pour aider à lutter contre la menace que représente la variante indienne lors de notre « jour de la liberté » du 21 juin et, comme vous l’avez peut-être deviné, je ne saurais trop le recommander car une façon de faire votre part.

Ironiquement, quelques jours seulement après mon dernier quart de bénévolat, je me suis retrouvé par inadvertance pris dans la marche anti-vaccins/verrouillage lorsque ma plus jeune fille et moi sommes allés faire du shopping et que notre bus s’est arrêté.

En débarquant dans la foule, nous avons décidé que nous pourrions aussi bien visiter un Zara à proximité (comme vous le faites), mais nous nous sommes retrouvés à devoir rejoindre le flux de la marche pour pouvoir y accéder.

Alors que nous entrions dans un autre magasin en cours de route, une femme nous a suivis à l’intérieur et m’a réprimandé pour avoir mis un masque.

« Aimez-vous être muselé ? » elle a demandé.

« Pas particulièrement, » répondis-je, « Mais pour le moment, ce sont les règles. »

Elle a essayé de me remettre un journal intitulé The Light avec le titre en première page : « Quelle pandémie ? mais j’ai refusé de le prendre.

« Comment pouvez-vous nier qu’il y a une pandémie? » J’ai dit. « Est-ce que toutes ces personnes qui travaillent dans les services Covid mentent ? »

Elle a fait un bruit de raillerie et s’est éloignée, incitant la vendeuse à dire avec un haussement d’épaules : « Elle veut seulement que vous écoutiez son point de vue. Elle ne veut pas entendre le vôtre.

Il avait raison. Et, pour être honnête, essayer de persuader quelqu’un de se faire vacciner alors qu’il ne croit même pas qu’il y a eu une pandémie est un exercice inutile.

Mais ils ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux. Beaucoup d’entre eux marchaient contre l’idée d’un « passeport vaccin », sans doute parce qu’ils savaient que cela réduirait leurs libertés.

Mais qu’en est-il de la liberté de ceux d’entre nous qui ont été pipés ?

Se faire vacciner nous a donné l’espoir d’un retour à la normalité de partir en vacances, d’assister à des concerts et de regarder une représentation théâtrale, sans parler de redémarrer les moyens de subsistance de tous ceux qui travaillent dans ces secteurs.

Alors pourquoi devrions-nous tous être pris en otage par les choix de ceux qui refusent de se faire vacciner et se laissent (et le reste d’entre nous) à la merci des déferlantes de nouvelles variantes ?

Non, nos libertés doivent être restaurées, comme promis, le 21 juin, sans retard à cause des jab refuseniks.

C’est pourquoi le déploiement du vaccin auprès des jeunes générations est maintenant plus important que jamais, pour renforcer l’immunité collective très importante qui facilitera un retour à nos vies pré-pandémiques.

Déjà, de vastes files d’attente de moins de 35 ans s’accumulent dans divers centres sans rendez-vous à travers le pays, et The Sun’s Jabs Army a besoin de VOUS pour que la prochaine phase du déploiement du vaccin se déroule sans heurts. Veuillez vous inscrire si vous le pouvez. Vous ne le regretterez pas.

Carrie Symonds est désormais Carrie Johnson et participera au prochain sommet du G7 en tant que « Première dame » officielle de la Grande-Bretagne plutôt que comme la fiancée ou la « petite amie » du Premier ministre, comme Dominic Cummings a insisté pour la décrire.

Selon les « amis » de la mariée, le mariage discret du week-end était un coup dans l’œil de l’ancien conseiller dédaigneux de Boris Johnson, mais l’était-il vraiment ?

Carrie Symonds est désormais Carrie Johnson et participera au prochain sommet du G7 Crédit: Reuters

Après tout, l’hypothèse selon laquelle le statut d’une femme s’aggrave une fois qu’elle est mariée va plutôt à l’encontre de l’acceptation acharnée et moderne que les femmes sont les égales des hommes.

Et quand avez-vous déjà entendu quelqu’un pousser un soupir de soulagement qu’un homme puisse désormais se décrire comme « mari » plutôt que « petit ami » ?

Pourtant, le mot « petite amie » reste gênant pour ceux de mes amis qui sortent ensemble mais qui ne sont pas mariés.

« Je suis trop vieille pour être une ‘petite amie’ », estime l’un.

Elle a l’impression que le mot « partenaire » sonne comme s’ils étaient en affaires ensemble, elle a donc opté pour « mon autre moitié » lors des présentations.

Quand The Bloke et moi sortions ensemble, il me présentait toujours comme, « C’est la femme – ne riez pas », une blague (j’espère) qu’il a également reprise pendant nos années de mariage.

Mais bien sûr, toute maladresse pourrait être évitée si nous adoptions tous simplement l’introduction la plus égalitaire de toutes – nos prénoms.

Attraper, identifier, puis relâcher Un RAPPORT de cette semaine a déclaré que l’attitude de la Grande-Bretagne à l’égard des mites est en train de changer – avec 20 000 experts dédiés à la « mite » achetant des pièges pour « les attraper, les identifier, puis les relâcher ». Comme l’un de leurs rangs vient de percer un trou sur le devant de mon pull en cachemire préféré, je suis tout à fait d’accord. . . en dehors de la partie « release ».

Pour être franc, Haz est un râleur

Le prince Harry dépeint continuellement le Royaume-Uni – et Londres en particulier – comme un foyer de paparazzi pourchassant chacun de ses mouvements.

Hmmm. La superstar du chant Rihanna vit ici et vous la voyez rarement, tout comme Janet Jackson et George Clooney, qui sont en grande partie laissés seuls.

Le prince Harry dépeint continuellement le Royaume-Uni comme un foyer de paparazzi Crédit : pixel8000

Et maintenant, il a été révélé que l’acteur Kevin Spacey vivait ici « sous le radar » depuis deux ans.

Aucune de ces personnes, il faut le noter, n’a la « protection royale » dont Harry jouissait sur ces rivages.

Pendant ce temps, l’actrice britannique Emily Blunt dit qu’elle est revenue des États-Unis pour passer le confinement ici avec son mari américain John Krasinski et leurs deux jeunes filles.

L’actrice britannique Emily Blunt dit qu’elle est revenue des États-Unis pour passer le verrouillage ici Crédit : Fonctionnalités Rex

« Pour être honnête, il n’y a vraiment pas eu de meilleur endroit pendant tout cela », a déclaré la star de Mary Poppins.

«Il y a quelque chose de si haussier d’épaules et de rassurant chez les Britanniques en temps de crise. . . les Britanniques sont vraiment doués pour faire la queue et se contenter de dire « Ouais, c’est mauvais n’est-ce pas? » Nous sommes assez pratiques.

N’est-il pas agréable d’entendre quelqu’un de célèbre faire l’éloge de son pays d’origine plutôt que de se plaindre constamment à ce sujet ?