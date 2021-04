Rejoignez Bear Grylls à la semaine 5 de son défi de conditionnement physique militaire pour VOUS mettre en forme

BEAR Grylls veut que VOUS vous remettiez en forme alors que la Grande-Bretagne rebondit après le verrouillage.

L’ancien militaire dur s’est associé à Be Military Fit pour créer un programme exclusif destiné aux lecteurs de Sun luttant contre le renflement.

Bear Grylls veut que vous soyez en forme Crédit: Banque de photos NBCU / NBCUniversal via

Dans l’avant-dernier volet de son défi de six semaines, Bear Grylls vous mettra à l’épreuve avec une session exaltante de 30 minutes « pour vous aider à réaliser plus que vous ne l’auriez cru possible ».

Il dit: «C’est votre chance de changer votre vie en six semaines.

«Avec la levée des restrictions sur les activités de fitness en groupe en plein air, c’est votre chance de respirer l’air frais et de vous remettre en forme.

Dans la vidéo, Bear Grylls fait équipe avec Drew – un entraîneur de fitness BMF et ancien membre des Royal Engineers.

Ensemble, Drew et Bear Grylls vous emmènent dans des étirements dynamiques, y compris des squats et des fentes, avant de passer à des exercices plus intenses en utilisant une bande de puissance et un sac à dos pour ajouter un peu plus de résistance à votre entraînement.

Pendant l’entraînement, Drew donne également un aperçu du monde des instructeurs d’entraînement physique militaire.

Il dit: «Il s’agit de comprendre que chacun est motivé différemment.

« Si je vais vers quelqu’un et que je lui crie au visage, certaines personnes réagiront très bien à cela et cela leur donnera envie de continuer à pousser, pour d’autres personnes qui pourraient les briser. »

« Il s’agit de connaître vos clients et de conserver ce patrimoine militaire à son meilleur. »