Rejetée par les tribunaux américains, la nation Onondaga porte une affaire de droits fonciers vieille de plusieurs siècles devant un comité international

TERRITOIRE DE LA NATION ONONDAGA (AP) — La nation Onondaga proteste depuis des siècles contre les accaparements illégaux de terres qui ont réduit son territoire de ce qui était autrefois des milliers de kilomètres carrés dans le nord de l’État de New York à une parcelle de terre relativement dérisoire au sud de Syracuse.

Elle a porté son cas devant le président George Washington, devant le Congrès et, plus récemment, devant un tribunal américain.

Tout a échoué.

Alors maintenant, la nation présente son cas devant un panel international. La Commission interaméricaine des droits de l’homme a récemment autorisé les Onondagas à poursuivre leurs allégations selon lesquelles leurs terres avaient été injustement saisies par l’État de New York, offrant ainsi un lieu unique pour une affaire de droits fonciers contre les États-Unis par une nation amérindienne.

On ne s’attend pas à ce que le gouvernement américain se conforme aux opinions de la commission, qui fait partie de l’Organisation des États américains, un groupement pro-démocratie des pays de l’hémisphère occidental.

Les Onondagas disent qu’ils ne veulent pas forcer les gens à quitter leur foyer. Mais ils espèrent que cette nouvelle affaire, suivie par d’autres défenseurs des droits autochtones, les rapprochera de négociations qui pourraient conduire à la restitution de certaines terres.

«Nous avons dû nous adapter à l’arrivée de notre frère blanc sur nos terres», a déclaré Sid Hill, le Tadodaho, ou chef de la nation Onondaga. « Et nous ressentons cela avec les discussions sur la justice et l’égalité et toutes ces questions, alors pourquoi n’est-ce pas là pour nous? »

Autrefois, le territoire de la nation Onondaga s’étendait sur près de 10 000 kilomètres carrés dans ce qui est aujourd’hui New York.

Aujourd’hui, le territoire reconnu par le gouvernement fédéral s’étend sur 7 500 acres (3 000 hectares) légèrement vallonnés au sud de Syracuse. Environ 2 000 personnes y vivent, dont beaucoup dans des maisons unifamiliales situées sur des terrains boisés. Un fumoir hors taxes se trouve juste à côté de l’autoroute. Une maison longue en bois utilisée pour les réunions se trouve plus profondément dans le territoire, témoignage de l’adhésion des habitants aux traditions.

Beaucoup se sentent entassés sur leurs terres réduites. Ils ne peuvent même pas pêcher dans le ruisseau du territoire parce que des décennies d’exploitation du sel en amont ont brouillé les eaux.

« Nous avons la liberté, mais elle est sur une tête d’épingle », a déclaré Kent Lyons, qui vit sur le territoire depuis 1970.

L’affaire Onondaga se concentre sur une bande de terre d’environ 65 kilomètres de large qui s’étend au centre du nord de l’État de New York, du Canada à la Pennsylvanie. Ils affirment que les terres ancestrales ont été appropriées pendant des décennies par New York, à partir de 1788, au moyen de manœuvres trompeuses qui violaient les traités et la loi fédérale.

La vente en 1788 d’environ 3 125 milles carrés (8 100 kilomètres carrés) a été acceptée par des « personnes mal avisées » qui étaient des négociateurs non autorisés d’Onondaga, selon une lettre adressée à George Washington par les Onondagas et les autres membres de la Confédération Haudenosaunee, ou Iroquois. .

La nation a reçu 33 380 $, une rente de 2 430 $, des vêtements d’une valeur de 1 000 $ et 150 boisseaux de sel pour leurs terres sur plusieurs décennies. Ils ont perdu de vastes étendues de terres où ils chassaient, pêchaient et vivaient autrefois.

Les Onondagas ont effectivement passé plus de 200 ans à chercher à faire reconnaître que leurs terres avaient été illégalement prises. Ils ne cherchent pas à obtenir de l’argent en guise de réparation, mais des terres. Bien que Syracuse et ses banlieues surpeuplées occupent une grande partie du territoire ancestral, le procureur général Joe Heath a déclaré que des terres pourraient être mises à disposition, telles que des parcelles d’État.

« Nous n’allons pas prendre des terres à des gens qui ne veulent pas les céder », a-t-il déclaré.

La nation a intenté une action en justice fédérale en 2005, affirmant que les terres illégalement acquises leur appartenaient toujours. Un juge a rejeté la demande cinq ans plus tard, estimant qu’elle était arrivée trop tard et qu’elle perturberait les personnes installées sur les terres.

« Alors qu’en est-il de notre perturbation? » Hill a récemment demandé une pause pour une réunion dans une longue maison.

Après la défaite judiciaire, la nation Onondaga et les Haudenosaunee ont déposé une requête auprès de la commission en 2014, alléguant des violations des dispositions de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme. Deux demandes ont été jugées recevables en mai. La commission peut désormais examiner le bien-fondé de la question de savoir si les droits de la nation à l’égalité devant la loi et à la protection judiciaire ont été violés.

Heath a déclaré qu’il s’agissait de la première affaire de droits fonciers admise par la commission par une nation amérindienne contre les États-Unis, bien qu’elle ait entendu d’autres affaires autochtones contre les États-Unis.

Que feront les États-Unis si la commission émet un avis sur le fond en faveur de la nation Onondaga ?

Si l’histoire est un guide, pas grand-chose.

Les États-Unis sont un membre influent de l’OEA. Mais les experts des droits de l’homme notent que les avis de la commission ne sont pas considérés comme juridiquement contraignants pour les États-Unis, qui résistent à ce que les organismes internationaux leur disent quoi faire.

« Le Département d’État envoie ses avocats professionnels, qui sont très talentueux, pour défendre leurs arguments. Et ils participent. Et puis en fin de compte, ils diront : « Mais tout cela n’est pas contraignant, donc nous n’allons pas le suivre » », a déclaré Paolo Carozza, professeur à la faculté de droit de Notre Dame et ancien président de la commission.

Notamment, les États-Unis n’ont pris aucune mesure après que la commission ait constaté en 2002 qu’elle n’avait pas garanti les droits de deux sœurs de la nation Shoshone occidentale du Nevada, qui affirmaient qu’on leur avait refusé l’utilisation de leurs terres ancestrales, selon les avocats.

Les États-Unis ont déjà fait valoir en réponse à la pétition d’Onondaga que la commission n’avait pas à « remettre en question les décisions réfléchies » des tribunaux nationaux.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré dans un courriel que les États-Unis prenaient au sérieux les requêtes déposées contre eux devant la commission, la qualifiant d’« organe régional essentiel pour les droits de l’homme ».

En fin de compte, le plus grand gain du pays dans la poursuite de cette affaire sera probablement d’attirer davantage l’attention sur l’argumentation vieille de 240 ans d’Onondaga. Carozza a déclaré qu’une décision en faveur de la nation ajouterait également du « poids moral » à leur cause.

« Je pense que la reconnaissance du fait que les droits humains d’Onondaga et d’autres nations tribales ont été violés est une reconnaissance puissante et peut être utilisée de nombreuses manières de plaidoyer, et potentiellement être utilisée devant les tribunaux », a déclaré Matthew Campbell, directeur adjoint. du Fonds pour les droits des Amérindiens.

Même si une opinion pourrait prendre des années, les Onondagas sont habitués à attendre. Jeanne Shenandoah, qui a passé des décennies à travailler pour récupérer les terres nationales, a déclaré qu’ils ne perdraient jamais espoir.

« Nous sommes ici et nous n’y sommes jamais allés. Les gens ne s’en rendent pas compte », a-t-elle déclaré à l’extérieur de la maison longue. « Et c’est pourquoi cette reconnaissance est si importante. »

Michael Hill, Associated Press