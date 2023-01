Rejetant les Mets, Carlos Correa accepte un accord de 200 millions de dollars avec des jumeaux

Ce qui a été initialement diagnostiqué comme une blessure à la cheville a fini par être une fracture du péroné, avec ce qui a été décrit comme une lésion ligamentaire mineure. Il a subi une opération de fin de saison cinq jours après la blessure, et Jeff Luhnow, le directeur général des Astros à l’époque, a déclaré que l’équipe s’attendait à ce que Correa “revienne exactement au point où il se trouvait lorsqu’il s’est blessé”.

Cela semblait certainement être ce qui s’était passé. En 2015, Correa a commencé la saison avec la classe AA Corpus Christi et a été promu à la classe AAA Fresno après 29 matchs. Il y a également prospéré et a été appelé chez les Astros après seulement 24 matchs au plus haut niveau chez les mineurs. À Houston, il a frappé .279 avec 22 circuits et 14 buts volés en 99 matchs et a devancé de peu son ami proche Lindor, qui jouait pour Cleveland à l’époque, en tant que recrue de l’année dans la Ligue américaine.

Alors que Correa a raté beaucoup de temps avec des blessures en 2017, 2018 et 2019, aucune de ces absences n’était liée à sa jambe droite. Et il a été assez durable depuis, disputant 342 des 384 matchs de saison régulière de son équipe depuis le début de la saison 2020. S’il y a d’autres problèmes avec son examen physique, au-delà de la chirurgie de la jambe précédente, ils n’ont pas été signalés.