Rejetant les allégations de « lavage sportif », le ministre saoudien envisage les Jeux olympiques

L’Arabie saoudite considère l’accueil des Jeux olympiques comme son “objectif ultime” dans un portefeuille sportif en pleine croissance, a déclaré à l’AFP son ministre des Sports, tout en rejetant les critiques du royaume sur son bilan en matière de droits.

Investir dans le sport fait partie d’une stratégie à plusieurs volets approuvée il y a six ans pour diversifier l’économie dépendante du pétrole, sous le règne de facto du prince héritier Mohammed bin Salman, 36 ans.

Le ministre des Sports, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, s’est entretenu avec l’AFP à Djeddah, ville de la mer Rouge, avant l’affrontement de boxe poids lourds au cours duquel l’Ukrainien Oleksandr Usyk a battu le Britannique Anthony Joshua dans les premières heures de dimanche.

En 2034, la capitale Riyad accueillera les Jeux asiatiques, un événement multisports à grande échelle qui, selon le prince Abdulaziz, pourrait préfigurer une candidature aux Jeux olympiques d’été.

“Notre objectif principal est maintenant les 2034 (Jeux asiatiques)”, qui auront lieu deux ans après que Brisbane, en Australie, accueille les Jeux d’été de 2032, a-t-il déclaré.

“Nous sommes ouverts à discuter avec le CIO à ce sujet (des Jeux olympiques) pour l’avenir. Je pense que l’Arabie saoudite a montré que nous pouvons accueillir de tels événements ».

Il a ajouté: “Certainement, les Jeux olympiques seraient un objectif ultime pour nous… Mais nous sommes ouverts à cela et je pense que nous le pouvons.”

Le combat Usyk-Joshua est survenu un jour après que le bureau des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré “consterné” par la peine de 34 ans de prison qu’un tribunal saoudien a prononcée contre Salma al-Shehab, doctorante en Grande-Bretagne.

Elle avait été reconnue coupable d’avoir aidé des dissidents cherchant à “perturber l’ordre public” dans le royaume en relayant leurs tweets.

Jeu de golf

L’Arabie saoudite a suscité de vives critiques concernant le meurtre en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi et pour avoir réprimé les militants des droits, dont beaucoup ont été emprisonnés ou interdits de voyage.

Les événements sportifs saoudiens sont régulièrement accusés d’être utilisés pour détourner l’attention des violations des droits de l’homme, une pratique appelée “sportswashing”.

Le prince Abdulaziz a fait valoir que la critique était hors de propos et a souligné des signes de changement dans le pays.

« Nous progressons, nous nous dirigeons vers une société meilleure, nous nous dirigeons vers une meilleure qualité de vie, un meilleur pays, pour l’avenir », a-t-il déclaré.

“Et les faits montrent que l’organisation de ces événements profite à notre peuple et profite à ces changements qui se produisent et profite à la vie en Arabie.”

Un combat de 2019 mettant en vedette Joshua, qui a récupéré sa couronne mondiale des poids lourds à Andy Ruiz, a marqué la première fois qu’un combat pour le titre mondial des poids lourds était organisé en Arabie saoudite.

L’année dernière, le royaume a rejoint le circuit de F1, et le Fonds d’investissement public de l’État finance LIV Golf, qui a attiré un grand nombre de meilleurs joueurs avec de gros bonus de signature et des bourses de 25 millions de dollars, créant un schisme dans le sport.

En réponse à LIV, le US PGA Tour a imposé des interdictions indéfinies aux joueurs qui font défection et a levé les bourses de plusieurs événements, et cette semaine Tiger Woods et Rory McIlroy ont dirigé une réunion de joueurs du PGA Tour sur la lutte contre la nouvelle compétition.

Le prince Abdulaziz a déclaré qu’il ne s’attendait pas à la fureur de LIV.

“Pas vraiment, honnêtement”, a-t-il dit. « Je pense que s’il y a un avantage pour le sport, alors pourquoi pas, peu importe qui le fait.

“Si cela profite aux athlètes, si cela profite au sport, attire plus d’attention sur le sport, attire plus de gens qui veulent participer au sport, cela fera grandir le sport pour tout le monde.”

L’Arabie saoudite est également candidate pour accueillir la Coupe d’Asie 2027 et la version féminine en 2026, ainsi que les Jeux asiatiques d’hiver 2029 à NEOM, un projet de mégapole futuriste sur la mer Rouge.

