Rejet d’eau de la centrale nucléaire de Fukushima : ce qu’il faut savoir sur le plan du Japon

De grands réservoirs ont stocké pendant des années l’eau contaminée de la centrale nucléaire paralysée de Fukushima, site de l’une des pires catastrophes nucléaires de tous les temps. Mais comme l’espace manque, le Japon prévoit de commencer à déverser plus d’un million de tonnes métriques d’eau traitée – ou plus de 500 piscines olympiques – dans l’océan Pacifique cette semaine.

Les autorités japonaises et l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies ont jugé le processus, qui devrait prendre plus de trois décennies, sûr. Mais le plan fait face l’opposition de l’industrie de la pêche japonaise et des pays voisins.