ReiThera s’associe à Sabin pour envoyer le vaccin de Marburg au Rwanda

ReiThera a annoncé un partenariat avec le Sabin Vaccine Institute pour fabriquer et expédier des vaccins contre le virus de Marburg au Rwanda.

Environ 700 doses du vaccin expérimental seront administrées aux travailleurs de première ligne – y compris les professionnels de la santé – pour un essai clinique de phase II. L’étude est conçue pour déterminer l’innocuité, la tolérabilité et l’immunogénicité du vaccin, des études futures étant nécessaires pour démontrer son efficacité.

L’essai est parrainé par le Rwanda Biomedical Centre, qui s’est associé à Sabin pour administrer le vaccin à dose unique dans six sites d’essais cliniques dans le pays. L’essai au Rwanda rejoint les essais de phase II en cours en Ouganda et au Kenya. ReiThera a produit la substance médicamenteuse et réalisé le processus de remplissage-finition dans son usine de Rome, en Italie, en utilisant les procédures BPF.

« Nous avons pu expédier des doses de vaccin de Marburg dans les sept jours après avoir été contactés par le gouvernement rwandais pour obtenir de l’aide. En travaillant aux côtés de nos partenaires, nous avons agi à une vitesse fulgurante pour préparer les expéditions, finaliser les protocoles et obtenir les approbations réglementaires et juridiques nécessaires. dit Amy Finan, PDG de Sabin. « Cette réponse d’urgence rapide démontre qu’un groupe d’individus et d’organisations dévoués et collaboratifs peut obtenir des résultats remarquables lorsqu’ils sont unis par une cause commune : contenir une épidémie mortelle et prévenir de nouvelles pertes de vies. »

ReiThera produit actuellement des vaccins à l’échelle de 200 litres dans des bioréacteurs à cuve agitée, générant entre 40 000 et 50 000 doses par cycle. Et comme les installations de ReiThera à Rome hébergent des bioréacteurs allant jusqu’à 2 000 litres, le processus peut être étendu selon les besoins.

Le vaccin est basé sur la plateforme ChAd3 initialement développée dans les laboratoires Okairos par des scientifiques qui travaillent actuellement pour ReiThera. Cette plateforme s’est avérée sûre et a suscité une réponse robuste et rapide lors des essais de phase I. Stefano Colloca, PDG de ReiThera, a déclaré Initié aux bioprocédés sur l’histoire de la plateforme ChAd3.

« Le vaccin est basé sur une souche d’adénovirus de chimpanzé qui a été atténuée en supprimant les gènes essentiels à la réplication du virus », a-t-il déclaré. « Puisqu’il s’agit d’un adénovirus de chimpanzé, la population humaine n’est pas exposée à cette souche et donc une immunité préexistante contre le vecteur n’est pas présente chez l’être humain. Essentiellement, ChAd3 peut pénétrer dans les cellules du patient mais ne peut pas se répliquer. Il fournit les instructions basées sur l’ADN pour fabriquer une protéine virale (glycoprotéine) qui déclenche une forte réponse immunitaire protectrice dans le corps. La plateforme ChAd3 s’est avérée sûre grâce à des tests effectués sur plus de 5 000 participants, y compris parmi les enfants.

« ReiThera a pu mettre en place un processus de production intensifié pour le vaccin à base de ChAd3 visant à augmenter le rendement des doses de vaccin sans compromettre la pureté et la qualité du vaccin. »

La maladie à virus de Marburg (MVD) a un taux de mortalité pouvant atteindre 88 % sans soins appropriés, selon Colloca. « Actuellement, il n’existe aucun vaccin ni traitement antiviral approuvé contre la MVD », nous a-t-il déclaré. « Il existe des anticorps monoclonaux (AcM) en cours de développement et des antiviraux (par exemple Remdesivir et Favipiravir) qui ont été utilisés dans des études cliniques sur la maladie à virus Ebola (EVD) qui pourraient également être testés pour la MVD ou utilisés dans le cadre d’un usage compassionnel/accès élargi. Toutefois, les vaccins restent l’approche la plus efficace pour contenir la propagation du virus lors d’une épidémie.

Colloca a déclaré : « Notre partenariat avec Sabin met en évidence notre engagement commun à développer un vaccin salvateur contre la maladie de Marburg avec un objectif commun : sauver des vies et garantir que même les communautés les plus vulnérables du monde aient accès à une protection vitale et équitable.