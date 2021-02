Le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, tente d’attirer les entreprises de haute technologie dans son État avec une offre leur permettant de former efficacement des gouvernements indépendants au niveau du comté, capables de prélever des impôts et même de former des tribunaux.

Entreprises avec « technologie innovante » se voient offrir une chance de s’essayer en tant qu’États souverains miniatures, selon la nouvelle législation de l’État vue mercredi par le Las Vegas Review-Journal. Alors que Sisolak a fait allusion à l’idée lors de son discours sur l’état de l’État le mois dernier, peu de détails ont été rendus publics jusqu’à présent.

Ces soi-disant «Zones d’innovation» sont commercialisés pour attirer les entreprises technologiques – peut-être celles qui sont aux prises avec les taxes élevées et le fétichisme du verrouillage de la Silicon Valley – avec de grands espaces et la liberté de faire ce qu’ils veulent sur leur propre territoire.

Ce n’est pas non plus une exagération – les entreprises qui prennent des participations et déménagent au Nevada pourront former leurs propres gouvernements locaux avec l’autorité équivalente d’un comté. Ils pourront prélever des impôts, former des tribunaux et des districts scolaires, fournir des services gouvernementaux et agir essentiellement en tant qu’entités souveraines. Les zones seront supervisées par des conseils de surveillance de trois membres similaires à des commissaires de comté, et les propriétaires de l’entreprise maintiendraient l’équilibre des pouvoirs sur les membres du conseil.

« L’exercice de tout pouvoir ou devoir par le Conseil remplace l’exercice de ce pouvoir ou devoir par le comté dans lequel la zone d’innovation est située, » le projet de loi obtenu par LVRJ le stipule.

La proposition considère que le modèle gouvernemental traditionnel est « inadéquat » pour attirer de gros locataires, et l’État a en tête un type d’entreprise très particulier pour le nouveau programme. Les entreprises devraient posséder au moins 78 miles carrés de terres non développées et inhabitées, appartenant à un seul comté sans chevaucher aucune zone actuellement détenue. Les candidats auraient besoin d’un actif de 250 millions de dollars et prévoient d’investir au moins 1 milliard de dollars dans leur nouveau site au cours de la prochaine décennie.

Blockchains LLC, située à Sparks, est une entreprise qui envisage de profiter du package et se serait engagée à construire un « ville intelligente » à l’est de Reno. D’autres sociétés de blockchain, la technologie autonome et l’IA, l’internet des objets, la robotique, le sans fil, la biométrie et les énergies renouvelables sont quelques-unes des industries pour lesquelles Sisolak déploie le tapis de bienvenue.

Le Nevada a eu assez de chance pour braconner les mégacorporations californiennes, devenant le site de la gigantesque Gigafactory 1 de Tesla pour fabriquer les batteries lithium-ion des voitures électriques. L’entreprise a même obtenu les droits d’exploiter son propre lithium dans l’État. Le PDG Elon Musk ouvre également une usine à l’extérieur d’Austin, au Texas, après avoir discuté avec l’État de Californie de ses mandats de verrouillage (et vraisemblablement de ses impôts élevés, ce que le Texas n’a pas). Alors que Tesla a bénéficié d’un allégement fiscal de 1,3 milliard de dollars pour ouvrir son usine au Nevada, Sisolak semble compter sur la souveraineté comme une incitation supérieure pour l’expansion des entreprises technologiques.

Alors que le modèle de la « ville d’entreprise » pourrait rappeler les pratiques de travail abusives de la fin du XIXe et du début du XXe siècle – avec des travailleurs payés en « certificat » d’entreprise inutilisable en dehors de la ville et parfois même clôturés, soi-disant pour leur protection – des entreprises comme Facebook (Menlo Park) et Google (Mountain View) semblent travailler dur pour rénover l’image de la ville de l’entreprise.

