Réinitialisez votre chambre avec 15% de réduction sur Brooklinen

Puisque la fête du travail est le 5 septembre, nous sommes maintenant officiellement entrés dans le saison de ventes incroyables. Vous pouvez économiser de l’argent sur certains de vos achats incontournables en profitant des promotions nouvelles et en cours qui sont maintenant offertes chez les détaillants en ligne. Et, si vous êtes un fan de Brooklinen, vous avez de la chance, car à partir d’aujourd’hui et jusqu’à 9 septembreTu peux recevoir effectué lors de sa vente de la fête du travail en utilisant le code promo LABOURDAY15.

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle housse de couette pour fournir une couche supplémentaire de chaleur, jetez un coup d’œil à cette taille complète/Queen pour 127 $. Initialement au prix de 149 $, cette housse est faite de Luxe Sateen, le tissu le plus populaire de Brooklinen. La qui se compose d’un drap-housse et de deux taies d’oreiller et se vend 87 $ (économisez 32 $), est le complément parfait à votre nouvelle housse de couette.

Vous pouvez également trouver une variété de vêtements de détente et d’essentiels pour le bain. Si vous recherchez des serviettes haut de gamme, pensez à acheter un ensemble de ces serviettes incroyablement douces. pour 64 $. Ils sont disponibles dans des couleurs standard et spéciales, telles que le noir et le bleu aqua. Ramassez un également 64 $, lorsque vous avez besoin d’une serviette qui sèche rapidement. Cet ensemble comprend deux draps de bain et deux essuie-mains.

Après vous être essuyé, mettez un pyjama relaxant. Vous pouvez économiser sur une variété de vêtements, y compris des t-shirts, des pulls molletonnés, des sweats à capuche et des shorts. Mais si vous êtes fan de pantalons de survêtement comme moi, procurez-vous ceux-ci pour une sensation de légèreté sur votre peau.

Dirigez-vous vers pour plus de réductions sur les essentiels de la maison aujourd’hui.