Réinitialiser votre routine – The New York Times

Bonjour, lecteurs de Five Weeknight Dishes ! Je remplace Emily aujourd’hui; elle y reviendra la semaine prochaine, comme beaucoup d’entre nous.

Cette semaine a été le moment d’hiberner, de braiser et de mijoter, avec un temps sauvage à travers le pays en plus de l’accalmie habituelle entre les vacances. (Nous n’oublierons pas de sitôt le couple de Williamsville, NY, qui a cuisiné pour neuf invités inattendus de Corée du Sud.)

Mais la semaine prochaine marque le début de 2023 et, pour la plupart, un retour à la routine. C’est le temps de la nourriture facile et des recettes qui aident à vider votre cuisine et votre tête. Si vous avez stocké des légumes-racines, des alliums, des herbes, des légumes verts et autres pour la cuisine des fêtes, les recettes ci-dessous vous aideront à faire face à l’avenir. À votre santé!