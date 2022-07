Réinitialisation du stress du coronavirus en cinq minutes – The New York Times

Rythmez votre respiration

L’une de mes idées préférées qui ne manque jamais de me remplir de gratitude, quoi qu’il arrive, vient de l’expert en pleine conscience Jon Kabat-Zinn, qui aime dire : « Tant que vous respirez, il y a plus de bien avec vous. que mal avec toi. Dans “Le pouvoir de guérison du souffle”, les Drs. Richard Brown et Patricia Gerbarg proposent une gamme d’exercices pour favoriser la résilience. L’une de mes préférées : Ralentissez votre respiration jusqu’à six respirations par minute en inspirant et en expirant consciemment (pour pratiquer ce rythme, vous pouvez utiliser une seconde main et inspirer pendant cinq secondes, expirer pendant cinq secondes et répéter quatre fois, ou essayer une respiration guidée). enregistrement). La respiration rythmée offre une foule d’avantages physiologiques, comme la réduction de votre tension artérielle, ce qui contribue à favoriser un sentiment de tranquillité. Lorsque les gens me disent qu’il est difficile de respirer d’une certaine manière lorsqu’ils se sentent paniqués, je leur dis de commencer par des activités apaisantes alternatives, comme la musique, et de progresser vers une respiration rythmée.