Reinhart mène les 3 étoiles de la semaine

PREMIÈRE ÉTOILE – SAM REINHART, C, PANTHERS DE FLORIDE

Reinhart a mené la LNH avec une fiche de 4-5-9 et un différentiel de +7 en quatre matchs pour propulser les Panthers, champions en titre de la Coupe Stanley (4-2-1, 9 points) à une semaine de 3-0-1, leur permettant ainsi de prendre la première place. dans la division Atlantique. Il a ouvert la semaine avec deux buts, un en avantage numérique et un en infériorité numériquedans une victoire de 4-3 contre les Bruins de Boston le 14 octobre. Reinhart a ensuite enregistré un score de 1-2-3, y compris le but du feu vert et une passe décisive sur l’éventuel but vainqueur, dans un triomphe de 4-3 contre les Blue Jackets de Columbus. 15 octobre. Il a ajouté une passe dans une défaite de 3-2 en prolongation contre les Canucks de Vancouver le 17 octobre avant de récolter trois autres points (1-2-3) – mis en évidence par des passes décisives sur le but égalisateur en troisième période ainsi que par le vainqueur en prolongation – dans une victoire de 4-3 contre les Golden Knights de Vegas le 19 octobre. Reinhart, 28 ans, qui a signé un contrat de huit ans avec la Floride cette intersaison après s’être classé deuxième de la Ligue avec un sommet en carrière de 57 buts. en 2023-24 (57-37-94 en 82 GP), a trouvé la feuille de match lors de six de ses sept apparitions jusqu’à présent en 2024-25 pour se classer deuxième dans la LNH avec 5-7-12.