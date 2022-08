Reinhard Rauball de longue date quittera ses fonctions de président du Borussia Dortmund

Le long règne de Reinhard Rauball en tant que président du Borussia Dortmund prendra fin après 23 ans au total car il ne sollicitera pas un autre mandat.

Dortmund a déclaré mardi dans un communiqué que Rauball, âgé de 75 ans, proposera son adjoint, Reinhold Lonow, à l’élection comme son successeur.

Rauball a présidé le club de 1979 à 1982, de 1984 à 1986 et depuis 2004, lorsqu’il a aidé le club à éviter l’insolvabilité et à en faire un sérieux rival pour le Bayern Munich, remportant deux de ses huit titres nationaux et trois Coupes d’Allemagne au cours de cette période.

« Nous traitons la décision de Reinhard Rauball avec le plus grand respect possible. Notre président a rendu un service exceptionnel au BVB », a déclaré le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

“Sa volonté de se rendre à nouveau disponible pour le poste de président dans la crise la plus existentielle de notre club en 2004 a constitué la base de tout ce qui s’est passé au BVB depuis lors.”

Rauball a déclaré: “Chaque minute de mon mandat, j’ai été fier d’être président de ce grand club. Pendant 23 ans, j’ai occupé ce poste avec beaucoup de passion.

“Le Borussia Dortmund avec tous les départements et facettes de notre club a toujours été une partie formatrice de ma vie, il l’est toujours et le sera toujours.”

