Alors que la question de la vaccination a divisé les chiffres à travers le tennis, la joueuse de 27 ans était sans équivoque dans son enthousiasme à l’idée de recevoir le traitement – ajoutant que cela lui donnait l’impression d’avoir reçu un « billet d’or » sacré pour visiter la confiserie de Willy Wonka. maison de production, rendu célèbre par le film «Charlie et la chocolaterie».

Rompant avec ses étalages habituels de mannequins élégants et de se prélasser dans des endroits exotiques, Bouchard a posé avec son plâtre post-vaccination visible en haut de son bras gauche et la documentation de son traitement maintenue en place sur sa poitrine par une sangle de sac.

« J’ai mon billet d’or Willy Wonka, » a ajouté la it-girl canadienne, après avoir déjà dit à ses abonnés Instagram de plus de 2,1 millions qu’elle était « lié au vaccin » tout en portant un masque et en regardant dans la caméra.

J’ai obtenu mon billet d’or Willy Wonka 🌟 pic.twitter.com/71nDVJdLfM – Génie Bouchard (@geniebouchard) 9 avril 2021

Le sujet des vaccinations a été particulièrement épineux dans le tennis. De nombreux joueurs et entraîneurs de haut niveau ont déclaré qu’ils hésitaient à se faire vacciner, expliquant qu’ils estimaient que les vaccins existants n’avaient pas été suffisamment testés.

La semaine dernière, l’ancienne championne Pat Cash a affirmé que l’instance dirigeante des femmes, la WTA, encourageait les stars à se faire vacciner sans leur donner d’informations ou d’options alternatives, et il y a eu un tollé dans certains quartiers sur des « passeports vaccinaux » qui pourraient dicter si les joueurs, leur les entourages et les fans sont autorisés à voyager et à assister à des événements.

Bouchard a partagé de manière ludique une histoire non vérifiée de Twitter qui aurait été postée par quelqu’un qui s’était vacciné, et a partagé une capture d’écran de l’application de rencontres Bumble – un problème qui lui tient peut-être à cœur, compte tenu de ses aperçus précédents sur sa vie amoureuse variée – qui a montré une femme offrant à « donner un coup de feu » avec des prétendants potentiels tant qu’ils avaient été piégés.

Oui, exactement. nous ramènera à la VRAIE VIE https://t.co/4kLxP4CYKJ – Génie Bouchard (@geniebouchard) 10 avril 2021

🤣🤣🤣 meilleure réponse https://t.co/yyouknddxc – Génie Bouchard (@geniebouchard) 10 avril 2021

Plusieurs mises en garde ont inévitablement fait surface sous la photo de Bouchard. « Marcher, parler de la vertu signalant un panneau d’affichage sans pensée ni action originale dans sa tête vide, » un spectateur a dit du snap, tandis qu’un autre a ajouté: « Bon petit mouton. »

Le meilleur de Wimbledon 2014 basé à Miami a riposté à l’un de ses répondants tout en se moquant d’un autre qui l’a avertie que «la plupart des enfants qui ont obtenu les billets d’or Wonka sont morts ou ont été horriblement blessés ou déformés.

« Meilleure réponse, » rit Bouchard, ajoutant qu’une carte de vaccin « nous ramènera à la vraie vie. »

🥳 27 🥳Comment je pense que mon anniversaire se déroule ——> comment ça se passe réellement (quarantaine d’hôtel en france) merci pour l’amour d’anniversaire! 💕🥰 pic.twitter.com/dLNHA187GW – Génie Bouchard (@geniebouchard) 25 février 2021

L’ancienne numéro trois mondiale Stephens, qui a remporté la victoire à Flushing Meadows en 2017, a fait l’éloge de la bravoure de Bouchard, recevant un émoji de cœur en réponse.

Les deux meilleures joueuses du monde, Ashleigh Barty et Naomi Osaka, ont déclaré qu’elles seraient heureuses d’être vaccinées, tandis que la numéro trois mondiale Simona Halep est devenue l’une des premières à recevoir le traitement.

La numéro cinq mondiale Elina Svitolina fait partie de ceux qui ont déclaré que les vaccins contre Covid-19 n’étaient pas prouvés, rejoints par des joueurs dont Aryna Sabalenka, double vainqueur du Grand Chelem.