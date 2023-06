‘Reine qui regarde la reine:’ Priyanka Chopra emmène maman Madhu Chopra au concert de Beyonce; traîne avec Jay Z, Salma Hayek

Priyanka Chopra a récemment eu une soirée entre filles avec maman Madhu Chopra alors que les deux assistaient à un concert de Beyonce aux États-Unis et côtoyaient le who is who d’Hollywood. Sur les photos que Priyanka a partagées sur Instagram au cours du week-end, on peut voir Madhu traîner avec Jay Z et Salma Hayek, puis rejoindre Priyanka au concert.

Dimanche matin, Priyanka a partagé deux photos de Madhu avec Jay Z et Salma du concert sur Instagram Stories. Quelques heures plus tard, dimanche soir, elle a partagé plus de photos de la soirée sous la forme d’un article de carrousel, où elle a révélé qu’elles avaient toutes les deux assisté à un concert de la tournée mondiale Renaissance de Beyonce.





Les photos montrent Priyanka, vêtue d’une robe fendue à hauteur de cuisse, posant avec Madhu et son amie Tamanna Dutt lors du concert. D’autres photos la montrent avec Anisha Tee Gibbs et Madhu recevant un baiser de Salma Hayek. Il y a aussi des visuels du concert, ainsi qu’un aperçu de Beyonce sur scène. Réagissant à cela, un fan a écrit: « Omg, la reine qui regarde la reine. » Un autre a dit: « Tellement heureux de te voir passer du temps de qualité avec ta mère. »





Partageant les photos, Priyanka a écrit une longue légende qui s’ouvrait sur une citation de Beyoncé : « J’en rêve, je travaille dur. Je broie jusqu’à ce que je le possède, je tournoie sur ces ennemis. L’actrice a ensuite ajouté: « Merde! Quelle femme et quelle nuit. Avec mes filles principales @tam2cul @drmadhuakhourichopra. Tellement content que vous ayez enfin pu le voir @neeshnation.

Priyanka a ensuite remercié Beyonce et Jay Z pour leur hospitalité et son mari Nick Jonas pour le concert. « Merci #JayZ et Queen @beyonce pour l’incroyable hospitalité. Merci @nickjonas pour la nuit la plus mémorable ! Je t’aime bébé. » Elle a ajouté.