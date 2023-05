Reine ou reine consort ? Ce qu’il faut savoir sur le titre de Camilla

Maintenant qu’elle a été couronnée aux côtés de son mari, l’épouse du roi Charles III est officiellement connue sous le nom de reine Camilla.

Bien que cela semble plus officiel que « reine consort », le changement de titre ne signifie aucune différence pratique dans le rôle de la royale de 75 ans.

Les reines consorts ne partagent pas formellement les pouvoirs du souverain, et la suppression de la partie «consort» du titre ne change rien à cela. Néanmoins, le changement marque une étape importante dans le parcours de plusieurs décennies de Camilla pour réhabiliter son image – de quelqu’un autrefois vilipendé comme l’autre femme du premier mariage de Charles avec la princesse Diana, à un membre royal senior largement accepté par le public britannique.

La question de savoir quel titre Camilla détiendrait lorsque Charles deviendrait roi a longtemps été un sujet de discorde, en raison de la sensibilité de son statut de seconde épouse de Charles.

Camilla et son premier mari, Andrew Parker-Bowles, ont divorcé en 1995, peu de temps après que Charles ait donné une interview télévisée explosive admettant sa relation avec Camilla. Charles et Diana ont divorcé l’année suivante. En 1997, il y a eu une vague mondiale de chagrin lorsque Diana est décédée dans un accident de voiture. Camilla et Charles ont attendu 2005 pour se marier lors d’une cérémonie civile privée discrète.

Pendant de nombreuses années, il n’était pas clair si Camilla serait finalement appelée reine.

La reine Elizabeth II a réglé la question l’année dernière, lorsqu’elle a donné la bénédiction à Camilla d’être connue comme reine consort. L’approbation a été largement considérée comme un signe officiel que la famille royale avait finalement accepté Camilla en tant que membre senior respecté.

Le mois dernier, les invitations officielles au couronnement de Buckingham Palace ont fait référence à Camilla en tant que « reine Camilla » pour la première fois. À l’époque, les médias britanniques ont rapporté que les responsables du palais pensaient que le moment était venu d’introduire le titre, car plusieurs mois s’étaient écoulés depuis la mort d’Elizabeth en septembre.

La reine consort la plus récente de l’histoire britannique était l’épouse de George VI, la reine Elizabeth, connue sous le nom de «la reine» et plus tard la reine mère.

Sylvia Hui, Associated Press

