Reine : Justin Trudeau chante « Bohemian Rhapsody »

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau n’est pas un pauvre garçon issu d’une famille pauvre, mais cela ne l’a pas empêché d’essayer de chanter le banger de Queen’s d’une chanson “Bohemian Rhapsody” dans un piano-bar d’hôtel à Londres, au Royaume-Uni, samedi devant la reine Elizabeth II. funéraire.

La vidéo montre un Trudeau habillé de façon décontractée appuyé sur un piano dans un bar d’hôtel tout en chantant une interprétation du hit de Queen’s en 1975 tandis que l’artiste québécois Gregory Charles, qui faisait partie de la délégation canadienne pour les funérailles de la reine lundi, jouait du piano.

“Easy come, easy go, little high, little low”, chante le Premier ministre aux côtés de Charles. “De toute façon le vent souffle n’a pas vraiment d’importance.”

Le clip de 15 secondes du premier ministre chanteur et compagnon de piano a fait le tour des médias sociaux tôt lundi, certains critiquant Trudeau.

L’officier du premier ministre a confirmé que des membres de la délégation canadienne se sont mêlés au bar de l’hôtel samedi après un dîner.

“Après le dîner de samedi, le Premier ministre s’est joint à un petit rassemblement avec des membres de la délégation canadienne, qui se sont réunis pour rendre hommage à la vie et au service de Sa Majesté”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué. « Gregory Charles, un musicien renommé du Québec et récipiendaire de l’Ordre du Canada, a joué du piano dans le hall de l’hôtel, ce qui a amené certains membres de la délégation, dont le premier ministre, à se joindre.

“Rendre hommage? À quel point faut-il être sourd pour penser que c’est en quelque sorte un hommage? C’est embarrassant”, lit-on dans un commentaire.

“Pas de classe PM”, lit un autre.

D’autres voulaient épargner la vie de Trudeau de cette monstruosité.

“Je n’aime pas @JustinTrudeau autant que le gars suivant, mais nous arrivons ici. Je ne vois pas le problème”, lit-on dans un commentaire.

“Je ne suis souvent pas un fan de Justin Trudeau. Mais honnêtement… c’est clairement un moment spontané de chanter, de s’amuser. Gregory Charles joue, chante. Trudeau s’est joint à nous. “, lit un autre.

La délégation canadienne pour les funérailles nationales de lundi comprenait d’anciens gouverneurs généraux et premiers ministres ainsi que le récipiendaire de la Croix de la vaillance Leslie Arthur Palmer, les membres de l’Ordre du Canada Mark Tewksbury, Gregory Charles et Sandra Oh.

De toute façon le vent souffle…