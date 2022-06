Reine Elizabeth : Un sondage suggère que les Canadiens veulent des excuses pour les pensionnats

Selon un nouveau sondage de Nanos Research, une majorité de Canadiens appuient la demande à la reine Elizabeth II de s’excuser pour le rôle de l’Église d’Angleterre dans le système des pensionnats indiens.









Commandé par CTV News, le sondage d’opinion publique à l’échelle nationale a également révélé que les répondants étaient pour la plupart divisés sur leur soutien à la monarchie britannique, quatre sur 10 souhaitant rompre les liens.

EXCUSES DES PENSIONNATS

La reine Elizabeth est la gouverneure suprême et chef de l’Église d’Angleterre, qui a dirigé environ trois douzaines de pensionnats au Canada entre 1820 et 1969, juste derrière l’Église catholique romaine. Ayant servi sur le trône depuis 1952, la reine Elizabeth est le monarque le plus ancien de l’histoire britannique. À partir de jeudi, le Royaume-Uni célèbre son jubilé de platine avec quatre jours de festivités.

“Les Canadiens sont deux fois plus susceptibles de soutenir plutôt que de s’opposer à ce que la reine Elizabeth II, en tant que monarque du Canada et chef de l’Église d’Angleterre, s’excuse pour son rôle dans le système des pensionnats du Canada”, indique le rapport de Nanos.

Soixante-deux pour cent des répondants étaient en faveur ou plutôt en faveur de demander à la reine du Canada de s’excuser. Seulement 30 pour cent se sont opposés ou plutôt opposés à la proposition. Les répondants de l’Ontario et de la Colombie-Britannique étaient plus susceptibles de l’appuyer que ceux des Prairies et du Québec.

LE CANADA ET LA MONARCHIE

En ce qui concerne les liens de longue date du Canada avec la monarchie et son représentant, le gouverneur général, les Canadiens étaient beaucoup plus divisés.

“Les Canadiens sont divisés sur leur soutien à ce que le Canada coupe ses liens avec la monarchie, mais change le gouverneur général du statut de représentant de la monarchie à celui de chef d’État canadien indépendant nommé par le gouvernement”, indique l’étude Nanos.

Les pays dotés de systèmes similaires sont l’Autriche, Israël, l’Italie et la Turquie.

Quarante-deux pour cent des répondants ont appuyé ou plutôt appuyé l’idée, comparativement à 48 % qui s’y sont opposés ou plutôt opposés. Les résidents du Québec étaient près de trois fois plus susceptibles d’indiquer leur soutien que ceux des Prairies.

L’enquête Nanos a également posé des questions sur l’établissement de quelque chose comme un système présidentiel de style américain.

“Les Canadiens sont légèrement plus susceptibles de s’opposer ou de s’opposer plutôt que de soutenir ou de soutenir quelque peu le Canada en coupant ses liens avec la monarchie et en faisant en sorte que le premier ministre devienne à la fois le chef du gouvernement et le chef de l’État remplaçant le gouverneur général”, indique le sondage. .

Cinquante et un pour cent s’y sont opposés ou plutôt opposés, contre 43 % qui étaient favorables ou plutôt favorables. Les Canadiens âgés de 55 ans et plus étaient plus de deux fois plus susceptibles de s’opposer que les Canadiens plus jeunes.

Il n’était pas clair si les répondants soutenaient l’ouverture de la constitution pour discuter de la rupture des liens avec la monarchie, qui a longtemps été un sujet délicat dans la politique canadienne.

“Les Canadiens sont divisés quant à savoir si le moment est maintenant bon ou mauvais pour le Canada de discuter de la rupture des liens avec la monarchie britannique, avec environ quatre sur dix chacun qui disent que c’est un très bon/bon ou mauvais/très mauvais moment pour le faire”, dit le rapport.

SOUTIEN AU COMMONWEALTH





Le soutien au Commonwealth était beaucoup plus fort que le soutien à la monarchie elle-même. Plus de trois répondants sur cinq, soit 61 %, se sont opposés ou plutôt opposés au retrait des 54 membres du Commonwealth, qui sont pour la plupart d’anciennes colonies britanniques comme le Canada.

De nombreux membres, comme la Barbade et le Sri Lanka, maintiennent des liens avec le Commonwealth malgré le fait qu’ils sont devenus des républiques et qu’ils ont destitué la reine Elizabeth à la tête de l’État. Les répondants du Québec étaient plus susceptibles d’appuyer une telle mesure que ceux des Prairies, de la Colombie-Britannique et de l’Ontario.

MÉTHODOLOGIE

Nanos a mené le sondage aléatoire hybride par téléphone et en ligne auprès de 1 001 Canadiens, âgés de 18 ans ou plus, entre le 26 et le 30 mai 2022 dans le cadre d’un sondage omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l’aide d’agents en direct et ont répondu à un sondage en ligne. L’échantillon comprenait des lignes terrestres et cellulaires à travers le Canada. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l’âge et le sexe à l’aide des dernières informations du recensement, et l’échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada. La marge d’erreur de cette enquête est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.



Si vous êtes un ancien survivant des pensionnats indiens en détresse ou si vous avez été touché par le système des pensionnats indiens et avez besoin d’aide, vous pouvez contacter la ligne de crise des pensionnats indiens 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419



Un soutien et des ressources supplémentaires en santé mentale pour les Autochtones sont disponibles ici.