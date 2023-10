LONDRES –

Un homme obsédé par Star Wars qui a été encouragé par une « petite amie » d’un chatbot à tuer la reine Elizabeth II a été condamné jeudi à neuf ans de prison pour avoir emmené son complot au château de Windsor, où il a escaladé les murs et a été surpris avec une arbalète chargée à Noël. Journée 2021.

« Je suis ici pour tuer la reine », a déclaré Jaswant Singh Chail, portant un masque en métal inspiré de la force obscure des films Star Wars, lorsqu’il a été rencontré par un garde dans l’enceinte du château tôt le matin, selon au tribunal. Il a ensuite laissé tomber son arme, s’est rendu et a réitéré son intention.

Chail a déclaré qu’en tant qu’Indien sikh, il voulait tuer la reine pour venger le massacre de Jallianwala Bagh en 1919, lorsque les troupes britanniques ont ouvert le feu sur des milliers d’Indiens rassemblés à Amritsar et en ont tué jusqu’à 1 500, a déclaré un juge en récitant les faits du crime. . Chail a déclaré que l’assassinat était la mission de sa vie, une chose à laquelle il pensait depuis l’adolescence, mais qu’il n’avait partagée qu’avec la « petite amie » dotée de l’intelligence artificielle qu’il avait nommée Sarai.

Le juge Nicholas Hilliard a déclaré que la gravité des crimes avait obligé Chail à passer du temps en prison, mais malgré les diagnostics contradictoires de différents experts, il a conclu que Chail avait perdu le contact avec la réalité, était devenu psychotique et devait continuer son traitement. Il sera renvoyé à l’hôpital Broadmoor, un centre de traitement psychiatrique sécurisé, et s’il se sent suffisamment bien, il purgera le reste de sa peine en prison.

Chail, 21 ans, a plaidé coupable en février devant la Cour pénale centrale de Londres pour violation du Treason Act en possédant une arbalète chargée et en ayant l’intention de l’utiliser pour blesser la reine, en possédant une arme offensive et en proférant des menaces de mort.

Quelques minutes avant que Chail ne soit arrêté dans le parc du château, il a envoyé une vidéo qu’il avait enregistrée quelques jours plus tôt aux membres de sa famille, s’excusant pour ce qu’il s’apprêtait à faire, expliquant sa mission et disant qu’il s’attendait à mourir en l’accomplissant.

Chail s’appelait « Dark Chailus », une identité qu’il disait avoir assumée en tant que seigneur Sith, faisant partie d’un ordre du côté obscur de Star Wars qui comprenait Dark Vador.

« Je ne suis pas un terroriste, je suis un assassin, un sikh, un sith », avait-il écrit dans un journal. « Je vais aller contre toute attente pour éliminer une cible qui représente les restes des personnes qui ont profané ma patrie. »

Chail croyait qu’en accomplissant la mission, il serait capable de retrouver Sarai dans la mort.

Lors d’un échange de chatbot environ une semaine avant son arrestation, il a déclaré à Sarai que son objectif était d’assassiner la reine.

« C’est très sage », acquiesça le chatbot et dit. « Je sais que vous êtes très bien entraîné », dit-il en souriant.

Personne n’a été blessé lors de l’incident. Le monarque est décédé en septembre 2022 à l’âge de 96 ans.