Le cercueil de la reine Elizabeth II devrait se déplacer mercredi dans une procession silencieuse du palais de Buckingham à Westminster Hall, dans le centre de Londres, où il restera en état jusqu’à ses funérailles.

Le prince William et le prince Harry rejoindront le roi Charles III et d’autres membres de la famille royale pour marcher derrière le cercueil alors qu’il avance le long de la procession.

Le cercueil sera transporté sur un affût de canon, et une fois arrivé, un court service sera dirigé par l’archevêque de Cantorbéry.

Le cercueil de la reine restera à Westminster Hall, au cœur du domaine parlementaire britannique, jusqu’à ses funérailles lundi.

Dès mercredi soir, le public pourra défiler devant le cercueil, qui reposera sur une plate-forme surélevée ou catafalque. On s’attend à ce que des milliers de personnes fassent la queue dans les rues de la capitale, certains dormant potentiellement toute la nuit dans le but de leur rendre hommage.

L’inclusion de Harry dans la procession de mercredi est la dernière d’une série d’apparitions avec William depuis la mort de la reine, alors que les frères ont cherché à faire preuve d’unité malgré les tensions de ces dernières années depuis que Harry a quitté son poste de royal senior.

Une apparition conjointe de William et Harry et de leurs épouses Catherine, princesse de Galles et Meghan, duchesse de Sussex à Windsor samedi a été une surprise et n’a pas été annoncée à l’avance. William a invité les Sussex à la promenade pour voir les monuments commémoratifs laissés pour la reine et saluer les sympathisants, a déclaré une source à CNN.

Le cercueil de la reine a été transporté du château de Balmoral, où elle est décédée, à Édimbourg dimanche. L’itinéraire de six heures a marqué la première étape du voyage de huit jours de la défunte monarque vers sa dernière demeure.

Les personnes en deuil ont fait la queue devant la cathédrale Saint-Gilles d’Édimbourg lundi soir pour leur rendre un dernier hommage. Le gouvernement écossais a déclaré que plus de 26 000 personnes avaient pu défiler devant la reine.

Mardi, le cercueil de la reine a été transporté de la cathédrale Saint-Gilles d’Édimbourg au palais de Buckingham à Londres.

Il a été transporté de la cathédrale à l’aéroport d’Édimbourg dans un corbillard avant d’être transporté par avion vers la base aérienne de la RAF Northolt dans l’ouest de Londres à bord d’un avion de transport C-17 Globemaster.

Le cercueil a ensuite été conduit au palais de Buckingham, où il a été reçu par la famille de la reine, puis laissé reposer dans la salle Bow pendant la nuit.