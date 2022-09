LONDRES –

L’avion qui a transporté le cercueil de la reine Elizabeth II à Londres depuis Édimbourg mardi est le vol le plus suivi de l’histoire, selon Flightradar24.

Le service mondial de suivi des vols indique que le vol de la Royal Air Force (RAF) transportant le cercueil du défunt monarque a établi un “record de suivi des vols de tous les temps” avec cinq millions de personnes suivant le voyage de l’avion vers RAF Northolt.

Selon un article de blog sur le site Web de Flightradar24, 4,79 millions de personnes ont suivi le vol sur les services Web et d’applications mobiles de Flightradar24, en plus de 296 000 qui ont suivi l’avion via le flux en direct YouTube du service de suivi.

Le vol le plus suivi auparavant sur Flightradar24 était l’avion de la politicienne américaine Nancy Pelosi à destination de Taïwan en août, qui a été suivi par 2,2 millions de personnes.

La société affirme que six millions de personnes tentaient de suivre le vol du Queen’s dans la première minute suivant l’activation du transpondeur de l’avion.

“Avant le départ du vol, nous avons mis en place un certain nombre de mesures d’apaisement du trafic pour fournir à notre plate-forme le plus de stabilité possible… nous nous attendions à un afflux important d’utilisateurs, mais ce pic immédiat et massif était au-delà de ce que nous avions prévu”, a déclaré la société. a dit.

Flightradar24 a déclaré qu’environ 600 000 personnes ont pu “suivre avec succès le vol avant que les performances ne se dégradent”.

“Même si notre plate-forme a souffert d’une telle charge, le dernier vol de la reine Elizabeth II d’Édimbourg à RAF Northolt est de loin le vol le plus suivi de tous les temps sur Flightradar24 et restera probablement au sommet pendant longtemps”, a déclaré la compagnie.

La reine Elizabeth II, reine du Royaume-Uni, du Canada, d’Australie et de Nouvelle-Zélande depuis 1952, est décédée la semaine dernière. Elle avait 96 ans.