Reine Elizabeth II : Une vie en images

La reine Elizabeth II sourit en visitant le lycée et le château de Cyfarthfa le 26 avril 2012 Chris Jackson WPA – Piscine | Getty Images Divertissement | Getty Images

La reine Elizabeth II a été admirée chez elle et dans le monde entier pendant son règne – le plus long de l’histoire britannique et mondiale. Montée sur le trône en 1952 à l’âge de 25 ans, Elizabeth est devenue la plus longue monarque régnante du Royaume-Uni en septembre 2015 lorsqu’elle a dépassé le record de la reine Victoria de près de 64 ans. Elizabeth est devenue le monarque et chef d’État le plus ancien au monde lorsque le roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej est décédé en octobre 2016 après avoir passé 70 ans sur le trône. Au cours de sa vie, la reine a été la marraine de centaines d’organisations caritatives et d’organisations et a été l’une des dirigeantes mondiales les plus voyagées. CNBC revient sur certains des moments les plus mémorables du monarque britannique.

Un portrait de la princesse Elizabeth (L) | La princesse Elizabeth avec deux chiens corgi chez elle (R) Getty Images : publication photo / Lisa Sheridan | Collection Hulton Royals

Elizabeth est née le 21 avril 1926, le premier enfant du duc et de la duchesse d’York de l’époque. En 1930, les parents d’Elizabeth ont donné naissance à sa sœur, la princesse Margaret Rose. “Lilibet” est monté sur le trône plus tôt que personne ne l’avait prévu. Son oncle, le roi Édouard VIII sans enfant, a abdiqué en décembre 1936 à cause de sa romance avec le mondain américain divorcé Wallis Simpson. Le père d’Elizabeth est devenu le roi George VI, la plaçant ensuite dans la succession.

Princesse de service

La princesse Elizabeth de l’époque apprend à changer un pneu de voiture en tant qu’officier auxiliaire de l’armée anglaise, 1945. Roger Violette | Getty Images

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Elizabeth a rejoint le service territorial auxiliaire à 18 ans en 1945, avec le grade de subalterne. À la fin de la guerre, elle était devenue commandante subalterne.

Tomber amoureux

La famille royale au mariage de la princesse Elizabeth et du prince Philip. Photos de renard | Collection Hulton Royals | Getty Images

La princesse Elizabeth et le prince Philip, son troisième cousin et membre de la maison de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Gluecksburg, se sont rencontrés en 1934 lors du mariage de la cousine de Philip, la princesse Marina de Grèce et du Danemark. Cependant, ce n’est qu’en juillet 1947 que le couple s’est officiellement fiancé. Ils se sont mariés le 20 novembre 1947 à l’abbaye de Westminster.

Maternité

La famille royale au palais de Buckingham, Londres, 1972. De gauche à droite : la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Philip, la reine Elizabeth, le prince Edward et le prince Charles. Photos de renard | Collection Hulton Royals | Getty Images

Un an plus tard, le 14 novembre 1948, Elizabeth a donné naissance au premier de ses quatre enfants, le prince Charles. Avant de monter sur le trône, Elizabeth a eu deux enfants, Charles et la princesse Anne (1950), qui ont ensuite été suivis par le prince Andrew en 1960 et le prince Edward en 1964.

La reine Elizabeth II commence son règne

La reine Elizabeth II et le duc d’Édimbourg saluent depuis le balcon du palais de Buckingham lors des célébrations du couronnement de la reine le 2 juin 1953. clé de voûte | Getty Images

Le roi George VI est décédé le 6 février 1952, faisant d’Elizabeth, âgée de 25 ans, la reine. Plus d’un an plus tard, le 2 juin 1953, elle fut officiellement couronnée à l’abbaye de Westminster lors du premier couronnement britannique télévisé.

Les organismes de bienfaisance

La reine Elizabeth avec Audrey Callaghan (à droite), épouse du Premier ministre de l’époque, James Callaghan, lors d’une visite au Great Ormond Street Hospital, Londres, le 10 novembre 1977. Norme du soir | Collection Hulton Royals | Getty Images

Les membres de la famille royale représentent de nombreuses organisations et organisations caritatives dans le monde entier. Plus de 3 000 groupes répertorient un membre de la famille royale comme mécène ou président. Ces dernières années, la reine a été la marraine de plus de 600 organisations, dont les causes incluent l’environnement, l’éducation et la santé.

Assister à des événements royaux

La reine Elizabeth et le prince Philip arrivent pour le deuxième jour à l’hippodrome de Royal Ascot le 17 juin 2015 Jeff J Mitchell | Getty Images Actualités | Getty Images

Être membre de la famille royale signifie assister à de nombreux rassemblements allant du sport et de la charité au jardinage. Cependant, en tant que passionnée de course et propriétaire de plusieurs chevaux, Elizabeth avait particulièrement hâte d’assister à la course Royal Ascot dans le Berkshire, un comté à l’ouest de Londres, chaque mois de juin.

Tradition

La reine Elizabeth II enregistre son message de Noël au Commonwealth, dans le salon blanc du palais de Buckingham John Stillwell – Piscine WPA | Getty Images Divertissement | Getty Images

La cérémonie et l’apparat font partie intégrante de la famille royale britannique. Parmi les tâches régulières d’Elizabeth, il y avait le discours de Noël annuel et la participation à “Trooping the Colour”.

Une famille qui s’agrandit

La reine Elizabeth II et le prince Philip sont rejoints par des membres de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham après la cérémonie Trooping the Colour. Dan Kitwood | Getty Images Divertissement | Getty Images

Elizabeth n’était pas la seule à entreprendre des tâches nationales.

Relations internationales

Le président Barack Obama, la reine Elizabeth II et la première dame Michelle Obama arrivent à Winfield House. Yui Mok – Piscine WPA | Getty Images Actualités | Getty Images

Les voyages d’Elizabeth ont fait plusieurs fois le tour du monde. Elle a rencontré d’innombrables personnalités à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe. Elle rencontré tous les présidents américains de Harry S. Truman à Joe Biden (en juin 2021) sauf Lyndon Johnson.

Aimé par beaucoup

Marc Cuthbert | Presse britannique | Getty Images

La relation d’Elizabeth avec le public britannique était presque toujours chaleureuse, bien qu’elle ait été critiquée pour être restée au château de Balmoral en Écosse pendant plusieurs jours après la mort de Diana en 1997 plutôt que de retourner immédiatement à Londres. La famille a déclaré plus tard qu’elle était restée à Balmoral pour protéger et préparer les princes William et Harry en deuil, alors âgés de 15 et 12 ans, pour les funérailles de leur mère.

Célébration de 50 ans en tant que reine

La reine Elizabeth et le prince Philip montent dans le Golden State Carriage à la tête d’un défilé célébrant le jubilé d’or de la reine, le 4 juin 2002 Sion Touhig | Getty Images Divertissement | Getty Images

En juin 2002, le Royaume-Uni a célébré les 50 ans du règne d’Elizabeth. Des célébrations ont eu lieu dans tout le pays et la reine et le duc d’Édimbourg se sont rendus dans toutes les régions du Royaume-Uni et du Commonwealth pour marquer l’occasion.

Rester fort dans les moments difficiles

La reine avec un pompier inspectant les dégâts au château de Windsor. Getty Images : Tim Graham | Photothèque historique de Corbis/Tim Graham

Le 20 novembre 1992, jour du 45e anniversaire de mariage de la reine, un incendie au château de Windsor a causé d’importants dégâts qu’il a fallu des années pour réparer. Mais ce n’était qu’un des nombreux événements qui ont incité la reine à déclarer 1992 “annus horribilis”. La séparation du prince Andrew avec l’ancienne Sarah Ferguson a été annoncée en mars. Le mois suivant, la princesse Anne a divorcé du capitaine Mark Phillips. En juin, le livre révélateur de la princesse Diana a été publié. Ses révélations incluaient la liaison de son mari Charles avec Camilla Parker-Bowles.

Le discours de la reine

Un message de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne est affiché sur un écran à Piccadilly Circus, pendant les premiers jours de la pandémie de Covid, Londres, Grande-Bretagne, le 8 avril 2020. Hannah McKay | Reuter

Lors de l’épidémie de coronavirus, la reine a prononcé un rare discours vidéo le 5 avril 2020, pour promettre à ses sujets qu’ils l’emporteront sur le coronavirus. “Nous réussirons – et ce succès appartiendra à chacun de nous. Nous devrions être rassurés que même si nous avons encore plus à endurer, des jours meilleurs reviendront”, a-t-elle déclaré depuis le château de Windsor.

Un amour pour les animaux

La reine Elizabeth prend une photo avec ses corgis à Windsor Park en 1960 à Windsor, en Angleterre. Anouar Hussein | Archives Hulton | Getty Images

Outre les chevaux, un autre animal que la reine aimait était le corgi gallois de Pembroke. Alors que son mari suivait un traitement pour sa dernière maladie début 2021, la reine a acquis deux chiots, un corgi qu’elle a nommé Muick et un dorgi, un croisement avec un teckel, qu’elle a appelé Fergus. Ils ont été nommés, respectivement, d’après le Loch Muick sur le domaine de Balmoral et son défunt oncle Fergus Bowes-Lyon, qui a été tué pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, Fergus le chiot est mort d’un problème cardiaque en mai à l’âge de 5 mois.

Une nouvelle génération

La photo de famille officielle du mariage de la famille royale du mariage du prince Harry et de la duchesse de Sussex, Meghan Markle. Alexis Lubomirski | La famille royale

Être royal, suivre les apparences et les photographies officielles n’était qu’une des nombreuses tâches assumées par la reine.

Un triste adieu

La reine Elizabeth II (en haut à gauche) regarde les porteurs porter le cercueil du prince Philip lors de ses funérailles à la chapelle St George, au château de Windsor, à Windsor, en Grande-Bretagne, le 17 avril 2021. Dominique Lipinski | Reuter

La reine était assise seule alors que le cercueil de son mari était tenu par une garde d’honneur militaire lors de ses funérailles à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Philip est décédé le 9 avril 2021, à 99 ans. Les funérailles ont eu lieu quatre jours avant le 95e anniversaire d’Elizabeth.

Jubilé de Platine

La reine Elizabeth de Grande-Bretagne, Anne, la princesse royale, le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, le prince William et Catherine, la duchesse de Cambridge, ainsi que la princesse Charlotte, le prince George et le prince Louis apparaissent sur le balcon du palais de Buckingham dans le cadre de Trooping the Colour défilé lors des célébrations du jubilé de platine de la reine à Londres, en Grande-Bretagne, le 2 juin 2022. Hannah McKay | Reuter

La monarque de 96 ans a fait une apparition en juin sur le balcon du palais de Buckingham lors du premier jour de son jubilé de platine, marquant le 70e anniversaire de son accession au trône. Elle a fait signe à des dizaines de milliers de personnes rassemblées en dessous et a regardé un spectacle d’aviation en son honneur, mais n’a pas pu assister à de nombreux événements qui ont eu lieu au cours des quatre jours de célébration en raison de sa santé déclinante.

15 premiers ministres

La reine Elizabeth II de Grande-Bretagne, à gauche, accueille Liz Truss lors d’une audience à Balmoral, en Écosse, où elle a invité le chef nouvellement élu du parti conservateur à devenir Premier ministre et à former un nouveau gouvernement, le mardi 6 septembre 2022. Jane Barlow | PA