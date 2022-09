Reine Elizabeth II: Un homme de Calgary se rend au Royaume-Uni pour rendre hommage

LONDRES –

Pour un Albertain, envoyer des vœux du Canada n’était pas suffisant après le décès de la reine Elizabeth II.

Lorsque Tad Milmine, un résident de Calgary, a appris la nouvelle de sa mort, il a immédiatement réservé un billet d’avion pour Londres afin de pouvoir faire ses adieux en personne.

“Dès que j’ai entendu la nouvelle, c’était immédiatement sur le site Web de WestJet, réservant immédiatement le prochain vol disponible qui était le lendemain – le vol de nuit”, a-t-il expliqué à CTV National News mercredi.

Alors que Milmine dit qu’il ne “fait généralement pas les choses sur un coup de tête”, il a déclaré que réserver le vol était “une évidence”. Il a dit qu’il n’allait pas manquer cette dernière étape du règne de la reine.

“Je n’ai pas regardé mon compte bancaire pour voir si je pouvais me le permettre, je n’ai pas appelé mon patron pour lui dire : ‘Puis-je partir ?’ Je l’ai juste fait parce que je devais le faire”, a déclaré Milmine.

Milmine s’est fait un nom en tant que défenseur de la lutte contre l’intimidation, ayant reçu plusieurs prix prestigieux au nom du défunt monarque et même donné des conférences à des étudiants britanniques au nom de la police métropolitaine de Londres.

“J’ai partagé ce lien avec la reine en ce qui concerne les quelques récompenses qui ont été décernées en son nom, mais aussi le fait qu’elle est ma reine depuis aussi longtemps que je suis là”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il lui soit difficile de décrire pourquoi il a dû dire au revoir à la reine en personne, Milmine a déclaré qu’elle se sentait comme une famille pour lui.

“J’ai perdu tous mes grands-parents à un très, très jeune âge. C’était donc comme si la reine était la remplaçante. Elle était ma grand-mère et je sais que même cela, il y aura des gens qui diront:” Eh bien, cela ne fait pas sens “, et je le comprends. Mais encore une fois, ce n’est pas pour eux. C’est pour moi”, a déclaré Milmine.

S’exprimant avant la procession du cercueil de la reine, Milmine a déclaré qu’il espérait que la mémoire et le règne de la reine perdureraient, les histoires étant transmises aux jeunes générations. Il a déclaré que les plus de 70 ans de service de la reine “devraient être une source d’inspiration pour tous”.

“Nous nous souviendrons toujours d’elle et pas seulement parce que l’histoire va nous le dire, mais à cause de la personne qu’elle veut, et je pense que nous avons une grande perte qui s’est produite et c’est un tel honneur d’être ici aujourd’hui, ” il a dit.

Même pour ceux qui ne sont pas fans de la monarchie, Milmine a déclaré qu’il espère que les Canadiens prendront le temps pendant la période de deuil pour réfléchir à la longue vie de la reine.

“Je pense que c’est le moment de faire une pause et d’apprécier ce qu’elle a fait, et je pense qu’il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’elle a fait pour nous en tant que pays et pour le Commonwealth”, a-t-il déclaré.

Voir son cercueil passer pendant la procession était “écrasant”, a déclaré Milmine.

« Je ne m’attendais pas… à être submergé par une telle émotion pour elle », dit-il en essuyant les larmes de ses yeux.

“Mon cœur est comblé, alors qu’il est aussi brisé”, a-t-il ajouté.

Alors qu’il fait ses adieux à un souverain, Milmine espère que la monarchie est “entre de bonnes mains pour aller de l’avant”.

“La barre est assez haute. Elle était incroyable, absolument incroyable”, a-t-il déclaré.