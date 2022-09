Un groupe qui représente les entreprises canadiennes exhorte les gouvernements provinciaux à ne pas déclarer le lundi 19 septembre un jour férié payé.

“Il existe de nombreuses façons de rendre hommage à l’héritage de la vie de la reine”, a déclaré Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), à CTVNews.ca. “Mais en même temps, il est important de ne pas nuire aux petites entreprises.”

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le lundi 19 septembre sera un jour férié fédéral et un jour de deuil alors que les funérailles nationales de la reine Elizabeth II auront lieu à Londres.

“Nous travaillerons avec les provinces et les territoires pour essayer de voir que nous sommes alignés là-dessus”, a déclaré Trudeau aux journalistes mardi. “Pour notre part, nous ferons savoir aux employés fédéraux que lundi sera un jour de deuil.”

Seuls les employés du gouvernement fédéral pourront avoir le jour de congé, à moins que les provinces ne déclarent également un jour férié.

Les premiers ministres du Québec et de l’Ontario ont déjà déclaré que le jour des funérailles de la reine sera un jour de commémoration et de deuil, semblable au jour du Souvenir, mais pas un jour férié provincial. Des jours fériés provinciaux auront toutefois lieu en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. Les autres premiers ministres n’ont pas encore commenté.

À la suite de l’annonce de Trudeau mardi, la FCEI a publié une déclaration exhortant les gouvernements provinciaux à ne pas faire du 19 septembre un jour férié payé.

“Avec un préavis de six jours, ce serait profondément injuste pour les petites entreprises et coûterait des milliards à l’économie”, a déclaré le président de la FCEI, Dan Kelly. “Les petites entreprises sont déjà aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre et les obliger à fermer ou à payer un temps et demi à leurs employés sans préavis serait extrêmement coûteux ou entraînerait une perte de productivité d’une journée.”

Créée en 1971, la FCEI se présente comme la plus grande association de petites et moyennes entreprises au Canada. Le groupe de défense à but non lucratif compte actuellement plus de 95 000 membres.

« Typiquement, nos membres s’opposent à des congés fériés supplémentaires, la raison étant les coûts », a expliqué Guénette.

La FCEI cite le Royaume-Uni comme exemple. Là-bas, le 19 septembre sera un jour férié, ce qui signifie que les services gouvernementaux et les écoles ne fonctionneront pas, mais les entreprises pourront rester ouvertes comme d’habitude.

“Le Royaume-Uni n’a pas exigé que les entreprises ferment ce jour-là, mais le gouvernement demande aux employeurs de faire preuve de flexibilité”, a déclaré Guénette. Guénette exhorte les entreprises canadiennes à faire également preuve de souplesse, peut-être en observant une minute de silence ou en laissant aux employés le temps de réfléchir.

Ailleurs dans les royaumes du Commonwealth, les Australiens et les Néo-zélandais auront un jour de congé car ces pays organisent des jours fériés nationaux uniques après les funérailles, les 22 et 26 septembre respectivement.

D’autres groupes d’affaires canadiens, comme le Conseil canadien des affaires, ont refusé de commenter la question.

“Comme la majorité des lieux de travail relèvent de la compétence provinciale, nous laisserons à chaque province le soin de décider de la meilleure façon de procéder”, a déclaré un porte-parole de la Chambre de commerce du Canada à CTVNews.ca. “Cependant, nous respectons la volonté du gouvernement fédéral d’agir dans les domaines de compétence fédérale pour souligner l’occasion des funérailles de la reine et pour commémorer son extraordinaire contribution personnelle au Canada.”



Avec des fichiers de l’écrivain du bureau parlementaire de CTV News, Spencer Van Dyk