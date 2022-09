LONDRES –

Des dizaines de milliers de personnes se sont alignées le long des rives de la Tamise à Londres, attendant d’entrer dans le Westminster Hall et de rendre hommage à la reine Elizabeth II.

La reine est allongée à Westminster Hall depuis mercredi à 17 heures BST et y restera jusqu’à ses funérailles lundi.

Des centaines de milliers de personnes en deuil devraient se rendre d’ici là, pour rendre hommage au monarque le plus ancien de Grande-Bretagne.

Le mensonge dans l’état est ouvert au public 24 heures sur 24, la police ayant déclaré à CTV News qu’elle s’attend à ce qu’au moins 3 000 personnes traversent devant le cercueil toutes les heures, la ligne pouvant s’étendre jusqu’à 16 kilomètres.

Les personnes en deuil ont été averties qu’elles pourraient attendre 30 heures ou plus en ligne, peut-être du jour au lendemain. Un tracker de file d’attente surveillant la longueur de la ligne a été mis en place en ligne par le ministère britannique du numérique, de la culture, des médias et des sports.

À 12h00 BST, la file d’attente faisait plus de 6 kilomètres de long, s’étendant jusqu’à Tower Bridge, selon le traqueur.

L’itinéraire de la file d’attente commence à Albert Embankment, longe Belvedere Road derrière le London Eye et sur la rive sud, en suivant la Tamise en passant par le National Theatre, la Tate Modern et le HMS Belfast jusqu’à Southwark Park, avant de traverser Lambeth Bridge et de s’enrouler autour du arrière du Palais de Westminster.

Une fois à l’intérieur, après avoir passé le contrôle de sécurité de type aéroportuaire, les gens se déplacent à un rythme silencieux et régulier sur deux lignes après le cercueil, qui se trouve au centre de Westminster Hall.

Les personnes en deuil peuvent s’arrêter brièvement devant le cercueil pour incliner la tête ou faire la révérence – ceux qui ont pu rendre hommage mercredi soir ont déclaré à CTV News qu’ils avaient dit une prière devant le cercueil, d’autres un simple “merci” à la reine.

Beaucoup de ceux qui sont entrés dans la salle avaient les larmes aux yeux en atteignant le cercueil.

Pendant la mise en état, le cercueil de la reine est assis sur une plate-forme surélevée au milieu de Westminster Hall, chaque coin étant gardé par des membres du Sovereign’s Bodyguard, Foot Guards ou du Household Cavalry Mounted Regiment.

L’ancien membre de l’armée britannique, John Stokes, a déclaré à CTV News qu’il avait campé pendant la nuit de mercredi, pour être parmi les premiers à rendre hommage à la reine Elizabeth II.

“Elle a servi pendant 70 ans, et je pense que je serais une personne très superficielle si je ne donnais pas un jour de ma vie en sa mémoire”, a-t-il déclaré.

CE QU’IL FAUT SAVOIR EN CAS D’ATTENTE DANS LA FILE D’ATTENTE

En rejoignant la file d’attente, les personnes recevront un bracelet coloré et numéroté. Le bracelet leur permet de quitter la ligne pendant une courte période sans perdre leur place.

La nourriture et les boissons ne peuvent pas être emportées à l’intérieur de Westminster Hall et doivent être consommées dans la file d’attente ou jetées avant d’entrer dans la sécurité.

Les cafés et les bâtiments à proximité tels que le Southbank Centre, le National Theatre et le Shakespeare’s Globe sont ouverts pendant de longues heures pendant la période de repos pour vendre de la nourriture et des boissons, ainsi que pour offrir des “pauses de confort”.

L’Ambulance Saint-Jean sera stationnée le long du parcours pour prodiguer les premiers soins, si nécessaire.

Ceux qui se joignent à la file d’attente ont été invités à apporter des banques d’alimentation pour recharger leurs téléphones, parapluies, crème solaire, collations et tout médicament dont ils ont besoin. Il est également conseillé aux personnes en deuil de s’habiller avec des vêtements à la fois adaptés à la météo et respectueux.

La photographie et le tournage ne sont pas autorisés à l’intérieur de Westminster Hall, et les téléphones doivent être en mode silencieux une fois à l’intérieur.

Les personnes en deuil ne sont pas non plus autorisées à apporter des objets susceptibles de déranger, tels que des drapeaux, des bannières ou des feux d’artifice. Les hommages à la reine, y compris les fleurs, les bougies, les peluches et les cartes, sont également interdits et doivent être laissés dans la zone dédiée aux hommages floraux de Green Park, à l’extérieur du palais de Buckingham.

Le long de la file d’attente, le British Film Institute a installé un écran extérieur montrant des images d’archives du règne de la reine.

Pour ceux qui n’assistent pas à la cérémonie, un livre officiel de condoléances est disponible en ligne pour que les gens puissent ajouter des messages personnels.

Les Canadiens sont invités à signer et à consulter un livre de condoléances en ligne sur le site Web du gouvernement du Canada.

Le mensonge en état se termine à 6h30 le lundi. Le gouvernement britannique a déclaré qu’il s’efforcerait de garantir que “le plus grand nombre de visiteurs possible” puisse entrer dans le Westminster Hall avant la fin de la période de mise en état.

Toute décision de fermer la file d’attente sera communiquée via les réseaux sociaux du gouvernement britannique.