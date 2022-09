LONDRES –

Une superfan royale et collectionneuse de la banlieue londonienne de Wembly dit qu’elle a du mal à faire face à la mort de la reine Elizabeth II, car les souvenirs qui décorent sa maison du sol au plafond la laissent maintenant avec un grand sentiment de perte.

Margaret Tyler, 78 ans, a dédié sa maison à la famille royale, remplissant chaque espace libre d’assiettes, de tasses, de livres, de photographies et même de découpes grandeur nature de ses membres.

Maintenant, en regardant tous les souvenirs, Tyler a déclaré que cela la rendait “très triste” pour le pays.

“Vraiment toujours dans mon cœur, je n’y crois pas. Je pense que ça n’a pas pu se passer comme ça, mais c’est arrivé, n’est-ce pas?” Tyler a déclaré lors d’une entrevue téléphonique avec CTVNews.ca.

“C’était si rapide. Il semblait qu’une minute elle était là, et la minute d’après elle ne l’était plus. Alors maintenant, j’ai vraiment du mal à accepter ça.”

Malgré les émotions qu’elle ressent en regardant autour de sa maison, Tyler a déclaré que ses souvenirs n’iraient nulle part.

“Ils sont plus précieux pour moi d’une certaine manière parce qu’il n’y en aura pas de nouveaux qui sortiront, vraisemblablement, parce qu’elle est décédée. Alors maintenant, ils sont plus précieux que jamais, et je vais certainement m’occuper d’eux, ” dit-elle.

Tyler, qui a commencé à collectionner les souvenirs quand elle était “très jeune”, dit qu’elle ne se sentira pas aussi triste que le temps passe après les funérailles. Elle a ajouté qu’elle pourrait se rendre avec des amis à la reine en état pour lui rendre hommage.

Tyler a déclaré qu’elle prévoyait d’acheter des souvenirs du roi Charles III une fois disponibles, mais qu’elle voulait d’abord prendre le temps de pleurer la mort de la reine Elizabeth II.

Tyler a rencontré la reine à quatre reprises, lui donnant même un morceau de gâteau dans un cas. Elle dit que les réunions signifient “tellement plus” pour elle maintenant.

Sur les quelque 12 000 pièces royales de sa maison, Tyler dit que ses préférées incluent une assiette de présentation dorée de la boutique de la reine au palais de Buckingham, ainsi que toutes ses photographies des membres de la famille royale.

“Cela s’additionne, mais cela n’a pas vraiment pris longtemps pour s’additionner”, a-t-elle déclaré à propos de sa collection.

Une partie de la maison de Tyler, montrant des souvenirs de la reine Elizabeth II, est photographiée le 16 mai 2018. (Mary Nersessian/CTV News)

L’affinité de Tyler pour la reine et la promulgation de sa maison comme sanctuaire de la monarchie en ont fait un incontournable local, les gens lui envoyant souvent des lettres.

Tyler dit que les gens laissent également des boîtes de souvenirs Royals indésirables à l’extérieur de sa maison après le décès d’un parent ou d’un membre de la famille, ou lorsqu’ils cherchent simplement à vider leur propre maison.

“Si c’est un parent qui est décédé, ils en ont des souvenirs et ils ne veulent pas vraiment le garder eux-mêmes mais ils veulent que quelqu’un s’en occupe”, a-t-elle expliqué.

“Ils ont mis une boîte et l’ont mise à l’extérieur de ma maison, ce qui est très bien, car je m’en occupe et je m’en occuperai toujours.”