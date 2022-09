Reine Elizabeth II: Simon Cowell raconte à Jimmy Kimmel la fois où il a rencontré le monarque: “In awe”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le juge de “America’s Got Talent”, Simon Cowell, s’est souvenu jeudi de la fois où il a rencontré la reine Elizabeth il y a 15 ans, disant qu’il était “intimidé” par le monarque lorsque leurs chemins se sont croisés, mais qu’elle n’avait “aucune idée” de qui il était.

Cowell a rencontré la reine en 2007 au Royal Variety Performance, un événement annuel auquel la famille royale assiste et au cours duquel le gagnant de “Britain’s Got Talent” de cette année-là s’est produit.

“Ce soir-là, la reine était là, alors j’y suis allé et j’ai heureusement pu la rencontrer dans les coulisses, je veux dire, c’était incroyable”, a-t-il déclaré.

La star de télé-réalité a raconté la rencontre lors de son entretien avec Jimmy Kimmel jeudi. Il a été l’une des premières personnes à participer à l’émission de fin de soirée après l’annonce de la mort de la reine.

Kimmel a demandé à Cowell s’il se souvenait de sa conversation avec le défunt monarque à laquelle il a ri et a répondu: “Non, elle ne m’a pas parlé. Elle n’avait aucune idée de qui j’étais en fait.”

Cowell a dit qu’il était “intimidé parce qu’on vous dit quoi dire ou quoi ne pas dire plus important encore, bla, bla, bla. Mais c’est comme, mon Dieu, j’ai rencontré la reine. C’était incroyable.”

Kimmel a plaisanté en disant qu’il ne pouvait pas imaginer Cowell, qui est connu pour son franc-parler, rester silencieux si on lui disait de ne rien dire.

L’ancien juge d'”American Idol” a déclaré : “Cette nuit-là, je me suis très bien comporté”.

Il a dit que, même s’il était sûr que la reine n’avait regardé aucune de ses émissions de talents britanniques, le prince Harry était un fan de “The X Factor” et “avait l’habitude de traîner dans ma loge et de regarder l’émission”. Il a appelé Harry le “mec le plus gentil et le plus gentil”.

Kimmel a plaisanté: “N’avaient-ils pas de câble au palais?”

Cowell a dit à Kimmel qu’il ne pensait pas qu’il serait invité aux funérailles de la reine après que l’hôte américain lui ait demandé s’il pensait qu’il pourrait être un “Britannique éminent”.

“Si j’avais l’invitation, oui, bien sûr, j’irais mais non ils ne vont pas m’inviter, Jimmy”, a-t-il hésité.

Kimmel a demandé si Cowell pouvait demander à être invité. « Est-ce impoli de passer un coup de fil ? »

Cowell a répondu: “Vous ne demandez pas à aller à un enterrement, vous devez être invité.”

“Je ne sais pas quel est le protocole, je ne suis pas britannique”, a plaisanté Kimmel.

“Pendant qu’on est à la télé, j’irai, s’il te plait, si tu m’invites, mais je ne pense pas que j’irai [be invited]”, a déclaré Cowell.

Plus tôt dans son monologue, Kimmel a mentionné le décès de la reine, l’appelant le “rock” britannique et plaisantant sur ce que les États-Unis ont de plus proche d’un “rock” comme le défunt monarque est Dwayne “The Rock” Johnson.

“Après toutes ces années, cette semaine, elle a vu Harry Styles cracher sur Chris Pine et a dit : “Ok ! J’en ai assez.” Nous envoyons donc des pensées positives à nos amis au Royaume-Uni et aussi aux tantes américaines qui sont obsédées par la famille royale pour des raisons que je ne comprendrai jamais”, a-t-il plaisanté, mentionnant une vidéo du Festival du film de Venise qui ressemblait à certains comme si Styles avait expectoré dans la direction de Pine. Un représentant de Styles l’a nié.

Cowell a écrit un hommage à la reine sur son Twitter jeudi, disant qu’il était “incroyablement triste” d’apprendre son décès.

“Avec une force incroyable, c’était quelqu’un qui aimait son pays et était capable de diriger avec tant d’amour. Je me sens très chanceux que dans ma vie, nous ayons eu un monarque qui a réussi à équilibrer le leadership, la tradition et la progression. Je voudrais envoyer mes respects à sa famille pendant cette période.”

En 2009, deux ans après sa rencontre royale, Cowell a affirmé que la reine l’avait “ignoré”, a rapporté Marie Claire, ce que Buckingham Palace a démenti à l’époque.

“C’était en fait embarrassant”, a déclaré Cowell à Jay Leno en 2009. “Elle est arrivée à la fin de l’émission. Elle m’a ignoré et son mari m’a traité d’éponge. C’était un peu gênant.”

Le palais a déclaré à l’époque: “La reine a dû rencontrer un grand nombre de personnes lors de la représentation et ne peut pas engager tout le monde à chaque événement. Mais elle n’ignore pas les gens.” Le palais a également nié sa réclamation au sujet de Philip.

La reine est décédée “paisiblement” à 96 ans jeudi au château de Balmoral en Ecosse.