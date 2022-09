LONDRES –

Le psychologue animalier Roger Mugford, qui a travaillé avec la reine Elizabeth II dans les années 1980 alors qu’elle avait 11 chiens, a déclaré qu’il était évident que les corgis savaient qu’elle était le chef de la meute.

Mugford, qui se concentre sur la réparation des relations homme-chien fracturées, dit que les problèmes de la reine à l’époque – les chiens mordant les invités, se battant entre eux, allant aux toilettes sur le tapis – étaient assez courants pour un si grand groupe d’animaux.

« Dans ce cas, la reine… avait plusieurs chiens, trop de chiens, et ils se battaient », a expliqué Mugford dans une interview avec CTVNews.ca mardi. “Donc, la reine elle-même est une dresseuse de chiens très compétente, elle n’avait pas besoin d’un dresseur de chiens… Mais en tant que psychologue doctorante, je regarde ce qui fait vibrer les chiens et comment ils interagissent avec les humains.”

Les 11 chiens que la reine possédait à l’époque comprenaient neuf corgis et deux dorgis – un croisement de teckel et de corgi,

Bien qu’il ait réussi à maîtriser les corgis de la reine, Mugford a continué à travailler avec les chiens de la famille royale pendant des années.

Mugford, qui a été référé à la reine par l’intermédiaire de son vétérinaire, a déclaré que son travail avec elle à l’époque concernait la “gestion de la meute”.

“Son type d’élevage était compliqué car ce n’était pas seulement elle en tant que propriétaire, mais son personnel au sens large et la famille royale étaient tous impliqués”, a déclaré Mugford.

Mugford a déclaré que les corgis sont une race “vraiment adaptable”, mais dit que le fait que les chiens s’occupent de plusieurs personnes “complique la gestion”.

“Je pense que si c’était la reine toute seule, elle se serait très bien débrouillée”, a-t-il déclaré. “Les pires combats ont eu lieu quand elle n’était pas présente, ce qui est intéressant en soi.”

Mugford a déclaré que la reine avait “un bon moyen avec les chiens” et était un “propriétaire pratique”.

“Elle a une influence très, très puissante sur la meute de chiens”, a-t-il déclaré.

Pour beaucoup, le mot corgi est synonyme de la reine Elizabeth II.

Corgis étaient les compagnons constants du défunt monarque, l’accompagnant lors de visites officielles et dormant apparemment dans leur propre chambre au palais de Buckingham. Comme Mugford l’a rappelé, la princesse Diana les appelait autrefois un “tapis en mouvement”, toujours aux côtés de sa belle-mère.

La reine a eu son premier corgi à l’âge de 18 ans et en a possédé près de 30 tout au long de sa vie.

Alors que sa mort la semaine dernière a soulevé des inquiétudes publiques quant à savoir qui s’occupera de ses chiens bien-aimés, il a été révélé que les corgis iraient vivre avec le duc et la duchesse d’York, car le prince Andrew avait déjà offert les chiens à la reine en 2018.

“C’est très agréable qu’ils restent dans la famille”, a déclaré Mugford.

Bien que la reine Elizabeth II semble avoir une influence naturelle sur ses animaux, Mugford a déclaré que les corgis ont certains instincts animaux comme le rassemblement et la morsure dont aucun entraînement ne peut se débarrasser.

“Il y a eu des rapports selon lesquels ils mordaient les gardes étouffants à l’extérieur du palais quand ils tapaient du pied”, a-t-il dit, ajoutant que le son était “irrésistible” pour les corgis car cela leur rappellerait les mêmes sons que les moutons feraient lorsqu’ils étaient rassemblés.

Mugford a déclaré qu’être avec les corgis et ses autres animaux offrait à la reine un sursis pendant ses 70 ans de règne et tout au long de sa vie, la relaxant pendant les périodes tumultueuses.

“Elle avait beaucoup de stress… et donc pouvoir trouver du réconfort et de l’amitié chez ces chiens non menaçants [was] très important pour elle – de la même manière que nous apprécions tous la compagnie de nos animaux de compagnie », a déclaré Mugford.