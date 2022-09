Reine Elizabeth II: PM sur les efforts de réconciliation de la Couronne

LONDRES –

Après le décès de la reine Elizabeth II, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les efforts de réconciliation de la Couronne envers les peuples autochtones au Canada – et dans d’autres pays du monde – seront une «conversation continue» avec le roi Charles III.

S’adressant dimanche au présentateur en chef et rédacteur en chef de CTV National News, Omar Sachedina, à la Maison du Canada à Londres, Trudeau a noté que le nouveau roi avait montré lors de son récent voyage au Canada qu’il était “extrêmement intéressé” à aborder l’héritage de la monarchie en ce qui concerne le colonialisme.

Trudeau, qui était accompagné de son épouse, Sophie Grégoire Trudeau, a également discuté de l’affinité de la reine Elizabeth II pour le Canada et a réfléchi sur ses rencontres avec elle, ainsi que sur les souvenirs que sa famille a partagés avec le défunt monarque au fil des ans.



Omar Sachedina : Monsieur le Premier ministre, vous avez amené une délégation si diversifiée ici à Londres — des dirigeants des Premières nations, des Inuits et des Métis — à un moment où, dans notre pays, nous avons des conversations difficiles sur le cruel héritage du colonialisme. Je me demande — beaucoup aimeraient voir la Couronne s’excuser pour son rôle — est-ce quelque chose que les Canadiens peuvent compter sur vous pour aborder avec le nouveau roi?



Premier ministre Justin Trudeau: “Sa Majesté est en fait, comme il l’a démontré il y a quelques mois lors de sa visite au Canada, extrêmement intéressée par l’idée de réconciliation, de s’engager avec les peuples autochtones, d’aider le Canada dans ce voyage et, très franchement, d’avoir cet impact dans le monde entier où de nombreux pays ont du mal à se réconcilier avec les peuples autochtones. C’est donc une conversation continue que nous continuerons d’avoir.



Omar Sachedina: Madame Grégoire Trudeau — lorsque vous étiez à l’intérieur du Westminster Hall hier, pour rendre hommage à Sa Majesté, et vous avez vu le flux de personnes entrer pour faire de même. A quoi pensiez-vous, qu’est-ce qui vous est passé par la tête ?



Sophie Grégoire Trudeau: “Je pense que c’était un moment de détection de l’intérieur, de sentiment… quand nous nous réunissons en un instant, c’est un moment tellement solide de solidarité, d’harmonie et d’unité, je pense que nous en avons tous profondément besoin en tant qu’êtres humains. “



Omar Sachedina : Et elle a joué un rôle tellement central dans l’histoire du Canada. Bien sûr, il y a cette photo emblématique avec votre père, je pense que c’était en 1982, quand elle a signé la Proclamation de la Loi constitutionnelle. Dites-nous, à part ces images publiques que nous avons vues d’elle, vous avez parlé de son humour, qu’y a-t-il d’autre que la plupart d’entre nous ne savent peut-être pas à son sujet ?



Sophie Grégoire Trudeau: “Elle aimait ses petits-enfants. Elle a été très généreuse et compréhensive avec mon petit quand nous l’avons amené au Palais.”



Premier ministre Justin Trudeau: “Oui, quand nous avons amené Hadrien, il ne devait avoir que deux ou trois ans, et bien sûr il courait partout en regardant des petits bibelots sur les tables et nous étions, comme, ‘Non, non, non.’ Et elle m’a dit : “Ça va, j’ai des petits-enfants. J’ai l’habitude.” Il y a cette chaleur authentique que vous espérez voir et que vous devez voir.”



Sophie Grégoire Trudeau: “Et je pense que la mère en elle était également ressentie avec une profonde intégrité dans sa façon de servir et sa profonde assurance lorsqu’il s’agissait de problèmes aussi graves, et elle était profondément, profondément persévérante et intéressée par le bien-être de les gens sur cette planète.”



Omar Sachedina : Et elle était dans une position unique d’avoir non seulement travaillé avec vous, mais aussi avec votre père. Qu’a dit ton père à son sujet ?



Premier ministre Justin Trudeau: “Ma mère me raconte à quel point mon père et Sa Majesté avaient une si profonde affection l’un pour l’autre, s’aimaient beaucoup, étaient là pour se taquiner et s’encourager et se défier d’une certaine manière. Je pense que mon père avait une relation très spéciale avec elle – et elle avec tous ses premiers ministres – mais il était son quatrième premier ministre canadien, et je suis son douzième.”



Omar Sachedina : Elle a eu une vie remarquable et un héritage remarquable. Appréciez votre temps. Merci beaucoup.



Premier ministre Justin Trudeau: “Merci Omar.”



Sophie Grégoire Trudeau: “Merci.”