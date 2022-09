LONDRES –

Le cercueil de la reine Elizabeth II a quitté le palais de Buckingham mercredi pour la dernière fois dans une sombre procession par des milliers de personnes en deuil sur son chemin à travers le centre de Londres vers les chambres du Parlement.

La reine Elizabeth II sera en état à Westminster Hall après la procession, jusqu’aux funérailles de lundi. Le roi Charles III et d’autres membres de la famille royale seront présents pendant toute la durée de la procession.

Le cercueil a quitté le palais à 14 h 22 BST et continuera le long du centre commercial, Horse Guards Road, à travers Horse Guards Parade et sur Whitehall jusqu’à la place du Parlement et dans le palais de Westminster.



Une fois que le cercueil entre dans Westminster Hall, l’ordre de service sera le suivant :

Le chœur de l’abbaye de Westminster et le chœur de la chapelle royale du palais Saint-James chanteront les psaumes suivants à l’entrée du cercueil de la reine :

“Ô Seigneur, tu m’as cherché et tu m’as connu :

tu connais mon abaissement et mon élévation;

tu comprends mes pensées depuis longtemps.

Tu es sur mon chemin, et sur mon lit :

et espionne toutes mes voies.

Pour lo, il n’y a pas un mot dans ma langue :

mais toi, Seigneur, tu le sais parfaitement.

Tu m’as façonné derrière et devant :

et a posé ta main sur moi.

Une telle connaissance est trop merveilleuse et excellente pour moi :

Je ne peux pas y parvenir.

Où irai-je donc loin de ton Esprit :

ou où irai-je donc loin de ta présence ?

Si je monte au ciel, tu y es :

si je descends en enfer, tu y es aussi.

Si je prends les ailes du matin :

et rester dans les parties les plus reculées de la mer;

même là aussi ta main me conduira :

et ta main droite me tiendra.

Si je dis : Peut-être que les ténèbres me couvriront :

alors ma nuit se changera en jour.

Oui, les ténèbres ne sont pas des ténèbres avec toi,

mais la nuit est aussi claire que le jour :

les ténèbres et la lumière sont pour toi pareilles.

Car mes rênes sont à toi :

tu m’as couvert dans le sein de ma mère.

Je te rendrai grâce, car je suis terriblement et merveilleusement fait :

tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait bien.

Mes os ne te sont pas cachés :

bien que je sois fait en secret, et façonné sous la terre.

Tes yeux ont vu ma substance, encore imparfaite :

et dans ton livre étaient tous mes membres écrits;

qui jour après jour ont été façonnées :

alors qu’il n’y en avait pas encore.

Que tes conseils me sont chers, ô Dieu :

O combien grande est leur somme !

Si je leur dis, ils sont plus nombreux que le sable :

quand je me réveille, je suis présent avec toi.

Essaie-moi, ô Dieu, et cherche le fondement de mon cœur :

éprouve-moi, et examine mes pensées.

Regarde bien s’il y a quelque manière de méchanceté en moi :

et conduis-moi dans le chemin éternel.

LORY soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit ;

tel qu’il était au commencement, est maintenant et sera toujours le monde sans

fin. Amen.”



Après la chanson, l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby commencera par cette prière :

“O Dieu, créateur et rédempteur de toute l’humanité: accorde-nous, avec ta servante la reine Elisabeth et tous les fidèles défunts, les avantages certains de la passion salvifique et de la glorieuse résurrection de ton Fils; qu’au dernier jour, quand toutes choses seront réunies en Christ, nous pouvons jouir avec eux de la plénitude de tes promesses, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.



Welby lira ensuite un passage biblique de Jean 14 : 1-6 dans lequel Jésus réconforte ses disciples :

« Que votre cœur ne soit pas troublé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures : s’il n’en était pas ainsi, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je va te préparer une place, je reviendrai et je te recevrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas, et comment connaîtrions-nous le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie: nul ne vient au Père que par moi.



Le prêtre britannique et doyen de Westminster David Hoyle offrira ensuite les prières suivantes :

« Dieu miséricordieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie ; en qui quiconque croit vivra, même s’il meurt ; et quiconque vit et croit en lui ne mourra pas éternellement ; qui nous a aussi enseignés (par son saint apôtre saint Paul) de ne pas être désolés, comme des hommes sans espérance, pour ceux qui dorment en lui : nous te supplions docilement, ô Père, de nous élever de la mort du péché à la vie de justice ; que, lorsque nous aurons que nous quittions cette vie, nous puissions nous reposer en lui, car notre espérance est que notre sœur le fait, et qu’à la résurrection générale au dernier jour, nous soyons trouvés agréables à tes yeux et que nous recevions cette bénédiction que ton Fils bien-aimé alors prononce à tous ceux qui t’aiment et te craignent, disant : Venez, vous les enfants bénis de mon Père, recevez le royaume préparé pour vous depuis le commencement du monde ; accordez-le, nous vous en supplions, ô Père miséricordieux, par Jésus-Christ, notre médiateur et rédempteur Amen.

“Comme notre Sauveur le Christ nous l’a commandé et enseigné, nous avons l’audace de dire :

“Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à toi qu’appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.



Ensuite, le chœur chantera le motet suivant :

“Jésu, la seule pensée de toi De douceur remplit ma poitrine; Mais plus doux ta face à voir, Et en ta présence repose.”

Hoyle offrira alors cette collecte, qui est une prière destinée à recueillir les intentions des gens et le centre du culte :

« Ô Dieu, protecteur de tous ceux qui se confient en toi, sans qui rien n’est fort, rien n’est saint : augmente et multiplie sur nous ta miséricorde ; afin que, toi étant notre chef et notre guide, nous traversions ainsi les choses temporelles, afin que nous finalement ne perdez pas les choses éternelles. Accordez ceci, ô Père céleste, pour l’amour de Jésus-Christ. Amen.



Ensuite, Welby prononcera cette bénédiction de Nombres 6 : 24-26 :

“Nous vous confions à la miséricorde et à la protection de Dieu : que le Seigneur vous bénisse et vous garde : que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous fasse grâce : que le Seigneur élève sur vous la lumière de son visage et vous donne la paix : et la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit parmi vous et demeure toujours avec vous. Amen.