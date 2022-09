Reine Elizabeth II: Les princesses Béatrice et Eugénie rompent le silence sur la mort de leur «grand-mère»: «Tu nous manques à tous»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les princesses Béatrice et Eugénie ont rendu hommage à leur “grand-mère” la reine Elizabeth II après sa mort.

“Vous étiez notre matriarche, notre guide, notre main aimante sur notre dos qui nous a guidés à travers ce monde. Vous nous avez tant appris et nous chérirons ces leçons et ces souvenirs pour toujours”, a déclaré le duo de sœurs royales dans un communiqué.

Béatrice et Eugénie ont écrit la lettre à leur grand-mère en commençant par “Notre très chère grand-mère”.

“Nous n’avons pas pu mettre beaucoup de mots depuis que vous nous avez tous quittés. Il y a eu des larmes et des rires, des silences et des bavardages, des câlins et de la solitude, et une perte collective pour vous, notre reine bien-aimée et notre grand-mère bien-aimée. Nous, comme beaucoup, je pensais que tu serais là pour toujours. Et tu nous manques terriblement à tous.

Ils ont continué à exprimer comment Sa Majesté était la “matriarche” et a guidé la famille royale pendant des décennies. Les princesses ont réfléchi aux leçons et aux souvenirs que leur grand-mère leur a enseignés, tout en promettant de les chérir pour toujours.

“Pour l’instant chère grand-mère, tout ce que nous voulons dire, c’est merci. Merci de nous avoir fait rire, de nous avoir inclus, d’avoir cueilli de la bruyère et des framboises, d’avoir défilé des soldats, pour nos thés, pour le réconfort, pour la joie. Toi, étant toi , ne connaîtra jamais l’impact que vous avez eu sur notre famille et sur tant de personnes dans le monde”, a poursuivi le communiqué royal.

Les sœurs royales ont qualifié la reine Elizabeth II de “leader remarquable” et ont noté que l’hommage du monde l’aurait vraiment fait “sourire”.

“Nous sommes si heureux que vous soyez de retour avec grand-père. Au revoir chère grand-mère, cela a été l’honneur de nos vies d’avoir été vos petites-filles et nous sommes très fiers de vous. Nous savons que cher oncle Charles, le roi, continuera à montrer votre exemple car lui aussi a consacré sa vie au service. Dieu sauve le roi », ont conclu Béatrice et Eugénie.

Béatrice et Eugénie sont les filles du prince Andrew et ont publié les commentaires avant les funérailles de la reine Elizabeth II le 19 septembre.

Dans la déclaration publiée sur Twitter, le compte de la famille royale a partagé une jolie photo de la reine Elizabeth enfilant une veste à carreaux rouge et bleu foncé avec de belles perles et une broche ornée de bijoux.

Sa Majesté est photographiée dans un entraîneur à côté d’une jeune princesse Béatrice et Eugénie portant toutes deux des pyjamas de Noël assortis, alors qu’elles caressent un adorable chien.

La reine Elizabeth II a régné sur le Royaume-Uni pendant 70 ans. Son cercueil repose en l’état à Westminster Hall avant ses funérailles lundi.