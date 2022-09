LONDRES –

Les boutiques de souvenirs de Londres disent avoir du mal à répondre à la demande de souvenirs de la reine Elizabeth II après sa mort.

Zhijs Ali, directeur de London Souvenir, a déclaré lundi à CTV News que les ventes avaient “doublé” depuis la mort de la reine le 8 septembre.

L’article le plus populaire, dit-il, sont des tasses avec des photographies de la défunte monarque avec un texte de sa durée de vie. Ali a ajouté qu’il pouvait à peine les garder sur les étagères.

“Tout le monde demande des tasses”, a-t-il déclaré.

Mujeeb Mamozi, qui est employé chez London Souvenirs – un magasin différent de celui qu’Ali gère – dit que les assiettes, les drapeaux et les boîtes à thé avec des photos de la reine sont leurs articles les plus populaires. Cependant, lundi, il ne leur restait plus beaucoup de ces produits.

Mamozi a déclaré qu’ils attendaient des souvenirs du roi Charles III dans une semaine ou deux, et qu’ils avaient quelques verres et cartes postales datant de l’époque où il était l’héritier présomptif.

Pourtant, la plupart des acheteurs demandant des souvenirs de la reine Elizabeth II, il a déclaré qu’ils essaieraient probablement de garder ces produits en stock aussi longtemps que possible.

“Pour le moment, tout le monde aime la reine, nous avons donc des trucs de reine”, a-t-il déclaré.

Les propriétaires de magasins disent que les souvenirs de la reine Elizabeth II devraient être progressivement supprimés par les fabricants, ce qui signifie que les souvenirs seront plus difficiles à trouver.

Le propriétaire du magasin Majestic Gifts, situé à côté du palais de Buckingham, a déclaré lundi à CTV News qu’il avait “absolument” constaté une augmentation des ventes depuis la mort de la reine.

Le propriétaire, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré que de nombreux articles stockés dans son magasin se sont vendus ces derniers jours, les souvenirs les plus populaires étant également des tasses ainsi que des têtes branlantes à l’effigie de la reine.

Le propriétaire a déclaré que les clients avaient recours à l’achat de marchandises restantes du jubilé de platine, même certains articles cassés, simplement parce qu’ils voulaient un souvenir durable et tangible de la reine et de son règne.

Amia Gale et Jenna Chamberlain sont venues de Milton Keynes dans le Buckinghamshire, en Angleterre, lundi pour déposer des fleurs au palais de Buckingham et voulaient un souvenir à garder “à long terme”.

“C’est une femme incroyable et nous voulons pouvoir garder sa mémoire”, a déclaré Gale à CTV News.

Le couple, qui se dit “royaliste passionné”, a acheté des pièces de monnaie représentant une silhouette de la reine, ainsi qu’un aimant de réfrigérateur représentant la reine à différents âges tout au long de son règne chez Majestic Gifts.

Gale a déclaré que les souvenirs peuvent également être transmis à leurs enfants, afin que l’héritage de la reine puisse “vivre”.

Une tasse avec une photo d’une jeune reine Elizabeth II est photographiée chez London Souvenirs. (Brooklyn Neustaeter/CTV News)

Bien que les souvenirs du roi Charles III soient bientôt disponibles dans les boutiques de souvenirs de Londres, Chamberlain a déclaré qu’elle n’était pas intéressée à en acheter – pour le moment.

“Voyons d’abord ce qu’il fait (en tant que monarque)”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il faudrait un certain temps pour s’y habituer.

Chamberlain a déclaré qu’elle voulait un “rappel constant” de la reine, d’où la raison pour laquelle elle a choisi un aimant. De cette façon, dit-elle, elle le verra tous les jours lorsqu’elle ouvrira le réfrigérateur.

Divers souvenirs sont représentés chez Majestic Gifts à Londres. (Brooklyn Neustaeter/CTV News)

Mauraan Lawrence, qui visite le Royaume-Uni depuis l’Australie depuis cinq semaines, a déclaré à CTV News qu’elle “aime” la reine et qu’elle voulait avoir quelque chose de physique pour toujours se souvenir d’elle.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était prête ou intéressée à acheter des souvenirs du roi Charles III, Lawrence s’est étouffée.

Elle a dit qu’il est triste de penser qu'”un jour, tous ces magasins ne seront pas remplis de reine”.