LONDRES –

La reine Elizabeth II a quitté le palais de Buckingham pour la dernière fois mercredi, son cercueil porté par une calèche tirée par des chevaux et traîné par des membres de la famille en deuil pendant le court voyage vers les chambres du Parlement, où il restera en état jusqu’aux funérailles au début de la semaine prochaine. .

Avec l’étendard royal et la couronne d’État reposant sur le cercueil et les tirs d’artillerie à intervalles d’une minute, la procession solennelle a été conçue pour souligner les 70 ans de la reine à la tête de l’État alors que le processus de deuil national se déplace vers les grands boulevards et monuments historiques de la capitale britannique.

Le roi Charles III, ses fils les princes William et Harry et d’autres membres de la famille royale marchaient derrière le chariot de canon.



CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

Le cercueil de la reine Elizabeth II quittera le palais de Buckingham pour la dernière fois mercredi alors qu’il est emmené au milieu d’un sombre apparat sur une calèche tirée par des chevaux devant des foules de personnes en deuil jusqu’aux chambres du Parlement, où le défunt monarque restera en état pendant quatre jours.

Les foules ont commencé à se masser tôt le long de la route bordée de drapeaux à l’extérieur du palais pour la procession de la résidence officielle du monarque à Londres à l’historique Westminster Hall au Parlement. Le roi Charles III et d’autres membres de la famille royale marcheront derrière le cercueil.

Des milliers de personnes se rassemblent sur The Mall à l’extérieur du palais de Buckingham et le long des rives de la Tamise quelques heures avant le début de la procession des cercueils. Les gens dans la foule ont applaudi lorsque Charles leur a fait signe alors qu’il conduisait de sa résidence, Clarence House, au palais.

Joan Bucklehurst, une vendeuse de 50 ans du Cheshire, dans le nord-ouest de l’Angleterre, a déclaré que la reine “signifiait tellement pour tout le monde”.

“Elle était incroyable, ouais”, a-t-elle ajouté, étouffée par l’émotion. “Donc, nous devions être ici. Nous y sommes allés quelques fois lors d’occasions spéciales, mais celle-ci, je ne pouvais pas la manquer.”

La foule est la dernière manifestation d’une vague nationale de chagrin et de respect pour le seul monarque que la plupart des Britanniques aient jamais connu, décédé lors de sa retraite d’été bien-aimée à Balmoral jeudi à l’âge de 96 ans, mettant fin à un règne de 70 ans.

“C’est un jour très triste, mais c’est notre dernière occasion de faire notre devoir pour la reine et c’est notre première occasion de le faire pour le roi, et cela nous rend tous très fiers”, a déclaré le major-général Christopher Ghika, du Division des ménages, chargée d’organiser les aspects cérémoniels des funérailles de la reine.

L’aéroport d’Heathrow à Londres a déclaré qu’il ajustait ses horaires pour éviter que des avions aériens ne perturbent le cortège. British Airways a annulé 16 vols à la suite des changements.

L’aéroport a déclaré dans un communiqué que les changements “garantiraient le silence sur le centre de Londres alors que le cortège cérémoniel se déplacerait du palais de Buckingham à Westminster Hall”.

Les troupes impliquées dans la procession se préparent depuis la mort de la reine. Il en va de même pour les chevaux de la King’s Troop Royal Horse Artillery.

sergent. Tom Jenks, de la King’s Troop Royal Horse Artillery, a déclaré que les chevaux avaient suivi un entraînement spécial, notamment sur la manière de gérer les personnes en deuil en pleurs, ainsi que sur le fait que des fleurs et des drapeaux étaient jetés dans les rues au passage de la procession.

Les gens se tenaient derrière des barrières métalliques ou étaient assis sur des chaises pliantes, des parapluies prêts, des cafés à emporter à la main sous un ciel gris quelques heures avant que le cercueil ne quitte le palais historique à 14h22 (13h22 GMT).

Des foules ont bordé le parcours du cercueil de la reine chaque fois qu’il a été déplacé au cours de son long voyage de l’Écosse à Londres.

Mardi soir, des milliers de personnes ont bravé une bruine typique de Londres alors que le corbillard d’État, avec des lumières intérieures éclairant le cercueil drapé du drapeau du souverain, conduisait lentement d’une base aérienne militaire au cœur de Londres.

Geoff Colgan, un chauffeur de taxi qui a pris une journée de congé pour assister au moment, est resté stupéfait dans les instants qui ont suivi le passage du cercueil de la reine.

“C’est une de ces choses que vous savez qui arriverait, mais quand ça arrive, vous ne pouvez pas y croire”, a-t-il dit, tenant son bambin.

Plus tôt, à Édimbourg, quelque 33 000 personnes ont défilé en silence devant son cercueil alors qu’il reposait pendant 24 heures à la cathédrale Saint-Giles.

On s’attend à ce que des centaines de milliers de personnes fassent de même à Londres lorsque la reine résidera dans le Westminster Hall, vieux de 900 ans, le plus ancien bâtiment du Parlement, pendant quatre jours avant ses funérailles d’État lundi.

La salle est l’endroit où Guy Fawkes et Charles I ont été jugés, où les rois et les reines ont organisé de magnifiques banquets médiévaux et où des discours de cérémonie ont été présentés à la reine Elizabeth II lors de ses jubilés d’argent, d’or et de diamant.

Chris Bond, de Truro dans le sud-ouest de l’Angleterre, faisait partie de ceux qui faisaient la queue le long des rives de la Tamise. Il a également assisté à la mise en état de la mère de la reine en 2002.

“Évidemment, il est assez difficile de faire la queue toute la journée, mais lorsque vous franchissez ces portes dans Westminster Hall, ce merveilleux bâtiment historique, il y avait un grand sentiment de silence et on vous a dit que vous preniez autant de temps que vous le souhaitez, et c’est tout simplement incroyable”, a-t-il déclaré.

“Nous savons que la reine avait un bon âge et qu’elle a longtemps servi le pays, mais nous espérions que ce jour ne viendrait jamais”, a-t-il ajouté.

Chris Imafidon, a obtenu la sixième place dans la file d’attente.

“J’ai 1 001 émotions quand je la vois”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, Dieu, elle était un ange, parce qu’elle a touché beaucoup de bonnes personnes et a fait tant de bonnes choses.”