Reine Elizabeth II: les dirigeants mondiaux se rendent à Londres pour les funérailles

LONDRES –

Des milliers de policiers, des centaines de soldats et une armée de fonctionnaires ont effectué dimanche les derniers préparatifs des funérailles d’État de la reine Elizabeth II – une manifestation spectaculaire de deuil national qui sera également le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux depuis des années.

Le président américain Joe Biden et d’autres dignitaires arrivent à Londres pour les funérailles, auxquelles environ 500 membres de la famille royale, chefs d’État et chefs de gouvernement du monde entier ont été invités.

Des milliers de personnes ont continué à faire la queue 24 heures sur 24 pour défiler devant le cercueil de la reine alors qu’il se trouve en l’état au Westminster Hall du Parlement, bravant les températures nocturnes fraîches et les attentes pouvant aller jusqu’à 17 heures. Les huit petits-enfants de la reine, menés par l’héritier du trône, le prince William, ont encerclé le cercueil et se sont tenus la tête baissée lors d’une veillée silencieuse samedi soir.

La file d’attente longue de plusieurs kilomètres devrait être fermée aux nouveaux arrivants plus tard dimanche afin que tout le monde en ligne puisse passer devant le cercueil avant lundi matin, date à laquelle il sera transporté sur un chariot à canon jusqu’à l’abbaye de Westminster pour les funérailles de la reine.

Les habitants du Royaume-Uni doivent s’arrêter dimanche soir pour une minute de silence nationale en souvenir de la reine, décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans après 70 ans sur le trône. Lundi a été déclaré jour férié et les funérailles seront retransmises à une vaste audience télévisée et projetées aux foules dans les parcs et les espaces publics à travers le pays.

Des milliers de policiers de tout le pays seront en service dans le cadre de la plus grande opération policière d’une journée de l’histoire de Londres.

Des foules se sont également rassemblées dimanche près du château de Windsor, où la reine sera inhumée lors d’une cérémonie familiale privée lundi soir.

“Je pense que c’est incroyable”, a déclaré Anna Pettigrew, une enseignante de 55 ans. “Ça a été très émouvant, et je pense que c’est un hommage très approprié à une merveilleuse reine.”

Camilla, la nouvelle reine consort, a rendu hommage à la reine dans un message vidéo, affirmant que le monarque “s’était taillé son propre rôle” en tant que “femme solitaire” sur une scène mondiale dominée par les hommes.

“Je me souviendrai toujours de son sourire. Ce sourire est inoubliable”, a déclaré Camilla, mariée au roi Charles III.

Une vague de personnes a continué à affluer dans le Westminster Hall du Parlement, où le cercueil de la reine repose en état, drapé dans le Royal Standard et coiffé d’une couronne sertie de diamants. Le nombre de personnes en deuil n’a cessé d’augmenter depuis que le public a été admis pour la première fois mercredi, avec une file d’attente qui s’étend sur au moins cinq miles (huit kilomètres) le long de la Tamise et dans Southwark Park, dans le sud-est de la ville.

Honorant leur patience, Charles et William ont effectué une visite inopinée samedi pour saluer les personnes dans la file d’attente, se serrer la main et remercier les personnes en deuil dans la file d’attente près de Lambeth Bridge.

Plus tard, tous les petits-enfants de la reine se sont tenus près de son cercueil. William et le prince Harry, les fils de Charles, ont été rejoints par les enfants de la princesse Anne, Zara Tindall et Peter Philips ; les filles du prince Andrew, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie ; et les deux enfants du prince Edward – Lady Louise Windsor et James, vicomte Severn.

William se tenait la tête baissée à la tête du cercueil et Harry au pied. Les deux princes, qui sont des vétérans militaires, étaient en uniforme. Les personnes en deuil ont continué à défiler en silence.

“On pouvait voir qu’ils pensaient beaucoup à leur grand-mère, la reine”, a déclaré Ian Mockett, ingénieur civil d’Oxford, dans le sud de l’Angleterre. “C’était bien de les voir tous ensemble comme un ensemble de petits-enfants étant donné les choses qui se sont produites ces dernières années.”

Harry, qui a servi en Afghanistan en tant qu’officier de l’armée britannique, portait des vêtements civils plus tôt dans la semaine alors que le cercueil de la reine quittait Buckingham Palace parce qu’il n’est plus un membre actif de la famille royale. Lui et sa femme Meghan ont quitté leurs fonctions royales et ont déménagé aux États-Unis en 2020. Le roi a cependant demandé à William et Harry de porter leurs uniformes militaires lors de la veillée de Westminster Hall.

Avant la veillée, les princesses Béatrice et Eugénie ont publié une déclaration faisant l’éloge de leur “mamie bien-aimée”.

“Nous, comme beaucoup, pensions que tu serais ici pour toujours. Et tu nous manques terriblement à tous. Tu étais notre matriarche, notre guide, notre main aimante sur notre dos nous conduisant à travers ce monde. Tu nous as tant appris et nous chérirons ces leçons et ces souvenirs pour toujours », ont écrit les sœurs.

Vendredi, les quatre enfants de la reine – Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward – ont organisé une veillée similaire autour du cercueil.

Le silence dans la salle a été brièvement rompu vendredi lorsqu’un homme s’est jeté sur le cercueil. La police de Londres a déclaré dimanche qu’un homme de 28 ans, Muhammad Khan, a été accusé de comportement destiné à “provoquer l’alarme, le harcèlement ou la détresse”. Il comparaîtra devant le tribunal lundi.

Le mensonge en état se poursuit jusqu’à lundi matin, lorsque le cercueil de la reine sera transféré à l’abbaye de Westminster à proximité pour les funérailles, la finale de 10 jours de deuil national pour le monarque au règne le plus long de Grande-Bretagne.

Après le service lundi à l’abbaye, le cercueil de la défunte reine sera transporté à travers le cœur historique de Londres sur un chariot à canon. Elle sera ensuite emmenée dans un corbillard à Windsor, où la reine sera enterrée aux côtés de son défunt mari, le prince Philip, décédé l’an dernier.