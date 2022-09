LONDRES –

Deux minutes de silence seront observées lundi à travers le Royaume-Uni à la fin des funérailles nationales de la reine Elizabeth II à l’abbaye de Westminster, donnant au public britannique à travers le pays une chance de rendre hommage au défunt monarque.

Le palais de Buckingham a publié jeudi plus de détails sur les funérailles d’État de la reine décédée le 8 septembre à 96 ans et son inhumation privée plus tard lundi. Sa mort lors de sa retraite estivale bien-aimée au château de Balmoral a mis fin au règne de 70 ans du monarque.

Edward William Fitzalan-Howard, le responsable des arrangements, a déclaré que les funérailles et les événements des prochains jours sont destinés à “unir les gens à travers le monde et à trouver un écho auprès des personnes de toutes confessions, tout en exauçant sa majesté et le souhait de sa famille de payer un raccord hommage à un règne extraordinaire.”

Des dizaines de milliers de personnes faisaient la queue jeudi qui serpentait sur plus de quatre miles le long de la Tamise à Londres, attendant de défiler en silence devant son cercueil.

“La reine a occupé une position unique et intemporelle dans toutes nos vies. Cela s’est fait sentir plus vivement ces derniers jours, alors que le monde accepte sa disparition”, a déclaré Fitzalan-Howard.

Vendredi soir, le roi Charles III et ses frères et sœurs veilleront pendant 15 minutes sur le cercueil de leur mère alors qu’il repose en l’état dans le Westminster Hall, vieux de 900 ans, au Parlement. Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward ont également veillé avec le cercueil lorsqu’il reposait dans la cathédrale Saint-Giles d’Édimbourg plus tôt cette semaine.

Après les funérailles d’État de lundi, auxquelles ont assisté 2 000 invités, dont le président américain Joe Biden et d’autres chefs d’État en visite, le cercueil d’Elizabeth sera transporté à travers le cœur historique de Londres, de l’abbaye de Westminster à l’arche de Wellington près du palais de Buckingham sur un cheval. chariot d’armes à feu avec Charles et d’autres membres de la famille royale marchant derrière.

Parmi les invités funéraires figureront également près de 200 personnes honorées par la défunte reine pour leur travail en réponse à la pandémie de COVID-19 et dans des secteurs tels que les organisations caritatives, la santé et l’éducation.

Au milieu de la pompe et de l’apparat, le cercueil suivra pratiquement le même itinéraire, y compris le long du centre commercial bordé de drapeaux jusqu’à celui qu’il a passé mercredi devant une foule de personnes en deuil lorsqu’il a été transporté du palais aux chambres du Parlement.

L’aéroport de Londres Heathrow a annoncé qu’il interromprait tous les vols pendant 15 minutes avant le silence national de deux minutes lundi, jusqu’à 15 minutes après la fin “pour éviter les nuisances sonores”.

De Londres, le cercueil de la reine sera ensuite conduit dans le corbillard d’État à Windsor pour un service de dépôt à la chapelle Saint-Georges près du château de Windsor, en présence de 800 personnes, dont des membres de la maison de la reine et du personnel du domaine de Windsor.

A la fin du service, le cercueil sera descendu dans la Voûte Royale et le cornemuseur du souverain jouera une lamentation. L’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, prononcera la bénédiction et la congrégation chantera “God Save The King”.

Les membres de la famille royale organiseront ensuite un service funéraire privé à la King George VI Memorial Chapel, où la reine sera enterrée avec son défunt mari, le prince Philip, décédé l’année dernière à 99 ans.