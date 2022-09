Reine Elizabeth II : les anciens PM canadiens rendent hommage

Après le décès de la reine Elizabeth II, les anciens premiers ministres canadiens rendent hommage et partagent leurs meilleurs souvenirs du monarque.

Jean Chrétien, 20e premier ministre du Canada, a qualifié la défunte reine de “monarque fantastique” et a déclaré que sa mort était “une perte énorme pour nous tous”.

“Elle l’a fait pendant 70 ans avec beaucoup de grâce et beaucoup de compétence et elle était respectueuse de tout le monde et tout le monde la respectait”, a-t-il déclaré jeudi à CTV Power Play.

Au cours de son règne de 70 ans, 12 premiers ministres canadiens ont servi au gré de Sa Majesté, de Louis Saint-Laurent à Justin Trudeau. La reine a également visité le Canada 31 fois, plus que tout autre pays.

Chrétien se souvient d’une visite royale en 1970, au cours de laquelle il a emmené la reine et le prince Philip voir les Territoires du Nord-Ouest dans un petit avion à hélices à l’époque où il était ce qu’on appelait alors le ministre des Affaires indiennes et du développement du Nord.

“C’était une excellente occasion d’échanger. Vous savez, elle a profité de l’occasion pour pratiquer son français, c’était excellent. Et c’était la même chose pour le prince Philip et ils parlaient de toutes sortes de problèmes dans l’autre langue officielle. du Canada », a déclaré Chrétien. “C’était un voyage incroyable.”

Chrétien a également noté le sens de l’humour de la reine. En 1982, il était ministre de la Justice et s’était réuni avec la reine puis le premier ministre Pierre Trudeau pour signer le rapatriement de la constitution. Mais quand ce fut son tour de signer le document, son stylo plume se brisa et Chrétien prononça un gros mot en français.

“La reine a regardé à gauche, à droite, et éclate d’un grand rire. Et tout le monde me demandait depuis des années ce que je lui avais dit pour qu’elle rigole”, a expliqué Chrétien. “Elle a compris cela et elle a vérifié si quelqu’un m’avait entendu. Et c’était l’histoire et elle s’est amusée.”

Brian Mulroney, qui a été Premier ministre de 1984 à 1993, a déclaré que feu la reine avait “un jugement impeccable” et l’a qualifiée de “réfléchie, très spirituelle et gentille”.

Pour Mulroney, son plus beau souvenir de la reine était le rôle dans les coulisses qu’elle a joué dans le Commonwealth pour aider à mettre fin à l’apartheid sud-africain.

“Son leadership réfléchi, sage et brillant – entièrement privé … était indispensable au succès dont jouissait le Commonwealth dans nos deux principaux objectifs en cette période très difficile, à savoir la libération de Nelson Mandela et la destruction du système d’apartheid”, a déclaré Mulroney. CTV National News jeudi.

Mulroney a supervisé des négociations difficiles et conflictuelles pour des amendements constitutionnels, ainsi que le renforcement du mouvement souverainiste québécois. Mais même en ces temps difficiles, Mulroney a déclaré que la reine restait une amie fidèle du Canada.

“Elle a dit : ‘Je ne suis pas une amie des beaux jours.’ Et elle ne l’était pas. Elle était avec nous tout le long du chemin”, a-t-il déclaré. “Elle aimait le pays. Elle aimait les gens et sa conduite en parlait très généreusement.”

L’ancien ministre Stephen Harper a déclaré que la mort de la reine “marque la fin d’une ère de service extraordinaire et une grande perte pour notre pays”.

“Lors de mes nombreuses rencontres personnelles avec Sa Majesté, elle a toujours été chaleureuse, bien informée et engageante, et je me souviendrai de ces moments avec beaucoup d’affection”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le prédécesseur de Harper, Paul Martin, a déclaré dans un communiqué que la reine était “profondément curieuse et parfaitement informée” et a également noté que la monarchie “évoquait un large éventail de réactions” compte tenu de son histoire de colonialisme.

« La tâche complexe de la réconciliation continue de défier le Canada et, il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’une vie de service et de devoir a donné à Sa Majesté une appréciation unique de la nécessité de remédier aux échecs de l’histoire et d’ouvrir la voie au changement », a déclaré Martin.