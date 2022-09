Reine Elizabeth II : le Premier ministre canadien Trudeau pleure sa mort

Le premier ministre Justin Trudeau et d’autres personnalités politiques canadiennes pleurent la mort de la reine Elizabeth II.

“Elle était l’une de mes personnes préférées au monde et elle me manquera tellement”, a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse à la suite de l’annonce du décès du monarque de 96 ans.

Trudeau a déclaré qu’il avait du “difficulté” à croire que sa dernière rencontre avec la reine en mars était la dernière fois qu’il la verrait en personne. Au cours de son règne de 70 ans, elle avait une profonde affection pour tous les Canadiens, a-t-il dit.

“Elle était réfléchie, sage, curieuse, serviable, drôle et bien plus encore”, a-t-il déclaré. “Dans un monde compliqué, sa grâce et sa détermination constantes nous ont apporté réconfort et force.”

Dans une déclaration publiée jeudi, la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a qualifié le dévouement de la reine à la couronne d’inspirant; rappelant son enfance où on lui racontait des histoires sur l’engagement du monarque.

« Quand je grandissais, ma grand-mère vénérait la reine, comme tant d’autres dans l’Arctique. Elle nous racontait des histoires sur Sa Majesté, sur son rôle et son engagement », a déclaré Simon dans un communiqué.

Simon a déclaré qu’elle chérirait le souvenir d’avoir rencontré la reine plus tôt cette année, louant son devoir envers le Canada où elle a travaillé avec 12 premiers ministres et 13 gouverneurs généraux.

« À 22 reprises, elle a effectué des visites officielles au Canada, où elle a professé à maintes reprises son amour pour notre pays. Elle a été une présence inébranlable pendant certaines des périodes les plus tumultueuses de notre vie et, plus récemment, elle a réconforté tant de personnes pendant la pandémie », a-t-elle déclaré.

La chef par intérim du Parti conservateur, Candice Bergen, a déclaré que la nation pleurerait la perte de «la reine du Canada».

“En tant que reine du Canada, elle n’a pas seulement été témoin de notre évolution historique en tant que nation moderne, confiante et sûre d’elle – elle a été une participante active”, a déclaré Bergen dans un communiqué jeudi.

Bergen a salué les réalisations de la reine en tant que chef de l’État du Canada, notamment sa signature de la Loi constitutionnelle en 1982, lorsque la Charte canadienne des droits et libertés a été établie.

« Ce moment profond a clairement défini le début d’une nouvelle ère pour le Canada en tant que nation entièrement autonome, tout en maintenant des liens solides avec l’histoire qui a fait de nous ce que nous sommes », a-t-elle déclaré.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a également présenté ses condoléances à la famille royale dans un tweet jeudi.

“La reine Elizabeth II a vécu une vie d’histoire et de devoir. Elle était aussi mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Mes pensées aujourd’hui vont à sa famille qui a perdu un pilier de sa force dans sa vie », Singh a tweeté.

La reine Elizabeth II a vécu une vie d’histoire et de devoir. Elle était aussi mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Mes pensées aujourd’hui vont à sa famille qui a perdu un pilier de sa force dans sa vie. – Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) 8 septembre 2022

Les drapeaux de Rideau Hall à Ottawa sont maintenant en berne.