Reine Elizabeth II : La signification de la photo utilisée par la famille royale pour annoncer sa mort

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth II se préparait à son 80e anniversaire lorsqu’elle a été photographiée en 2006 par Jane Bown, alors âgée de 81 ans.

Bown a capturé la reine au palais de Buckingham l’air serein, assise avec un léger sourire sur le visage alors qu’elle regardait au-delà de la caméra. La photo a été prise en février de cette année-là, quelques semaines avant qu’elle n’ait 80 ans le 21 avril.

“La reine Elizabeth II a choisi Jane Bown pour prendre un portrait photographique au début de son quatre-vingtième anniversaire. Bown (un confrère octogénaire) a travaillé comme photographe professionnel depuis la fin des années 1940”, a déclaré la description de l’image du Royal Collection Trust, selon Magazine du peuple.

La description de la photo par le Royal Collection Trust dit : “Photographie d’un portrait de la tête et des épaules de la reine Elizabeth II (née en 1926) assise face à droite, la tête légèrement tournée vers l’appareil photo. Elle regarde devant elle et sourit. Elle porte un trois brins collier de perles, boucles d’oreilles clous de perles, une veste de couleur claire et un chemisier de couleur claire.”

SA MAJESTÉ LA REINE ELIZABETH II ET SON RÈGNE RECORD EN TANT QUE MONARQUE BRITANNIQUE EN RÉGION LE PLUS LONGTEMPS

La reine est décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse à l’âge de 96 ans. Elle est le monarque britannique le plus ancien de l’histoire.

Bien que Bown se soit qualifiée de “hack” une fois devant la reine, elle a reçu un CBE et un MBE au cours de sa carrière (prix de l’Ordre de l’Empire britannique) “pour sa contribution exceptionnelle à la photographie”, selon le National Portrait Gallery et elle a également été nommée membre honoraire de la Royal Photographic Society.

RETOUR SUR L’HISTOIRE D’AMOUR DE LA REINE ELIZABETH II ET DU PRINCE PHILIP APRÈS SA MORT À 96 ANS

Bown a dit à la reine Elizabeth en 1995 : “Je ne suis pas une artiste, je suis juste un hack”, après que la reine, qui lui présentait son CBE, l’ait qualifiée d'”artiste” pour son travail, a rapporté le Guardian.

Le portrait évocateur en noir et blanc a été utilisé dans l’annonce de sa mort jeudi sur les réseaux sociaux.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi”, a déclaré la famille royale. “Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Bown a également photographié d’autres membres de la famille royale au cours de sa carrière, notamment le prince Charles, la princesse Margaret et la princesse Anne.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La National Portrait Gallery a déclaré que Bown était “admirée pour ses portraits simples, posés naturellement, en noir et blanc, généralement pris avec la lumière disponible”.

Bown est décédé en 2014.