Londres connaît une sécurité sans précédent alors que des milliers de personnes font la queue pour rendre hommage à la reine Elizabeth II et que de nombreux dirigeants mondiaux devraient assister aux funérailles du défunt monarque lundi.

La reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans après 70 ans sur le trône, repose actuellement dans l’historique Westminster Hall du Parlement, où son cercueil restera jusqu’à ses funérailles à l’abbaye de Westminster.

Les médias britanniques ont rapporté que jusqu’à 750 000 personnes pourraient se rendre à Londres pour les funérailles nationales, avec environ 10 000 policiers en service chaque jour avant cela.

“C’est une combinaison des Jeux olympiques, de tous les mariages de la famille royale que nous avons eus, tous combinés en un seul”, a déclaré Will Geddes, spécialiste de la sécurité internationale et directeur général de l’International Corporate Protection Group à Londres, à CTVNews.ca par téléphone. entretien jeudi.

POLICE ET MILITAIRE

Les principaux plans pour la mort de la reine sont décrits dans un plan nommé Operation London Bridge.

Un autre ensemble de protocoles portant le nom de code Operation Unicorn est entré en vigueur parce que la reine est décédée en Écosse, en particulier dans sa résidence privée du château de Balmoral. Les noms de code Feather et Marquee sont également utilisés en référence à la gestion de la reine en état à Westminster Hall.

“Cela a été travaillé presque quotidiennement au cours des quatre ou cinq dernières décennies”, a déclaré à CTV’s Your Matin le jeudi. “Donc, cela vous donne une idée du fait que ce n’était pas juste quelque chose sorti d’une boîte.”

Wharfe a déclaré que du point de vue de la police, le coût de la sécurité, y compris pour la famille royale, est toujours un “problème primordial”.

“Mais sur quelque chose comme ça, il ne peut y avoir aucun coût de protection parce que les risques sont si grands, et je pense que le gouvernement comprend cela, je pense que la grande majorité des gens le comprennent”, a-t-il déclaré.

Les experts de CTVNews.ca ont décrit la présence de sécurité comme étant une combinaison de policiers en uniforme, de militaires et de sécurité privée, d’éléments plus discrets tels que des tireurs d’élite sur les toits, des spécialistes impliqués dans le déminage et des avions militaires en attente, et des unités secrètes telles que des civils. officiers.

“L’objectif principal derrière la sécurité est que la sécurité soit aussi discrète que possible”, a déclaré Philip Ingram, un ancien colonel du renseignement militaire britannique, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi.

“Cela se fond dans l’ensemble de l’événement et n’empêchera pas les gens d’accéder à l’atmosphère générale et de se rapprocher le plus possible du défilé et de tout ce qui se passe.”

Il a déclaré que d’autres agences impliquées dans les opérations en cours incluraient probablement les services de renseignement nationaux et étrangers du Royaume-Uni MI5 et MI6, le siège des communications gouvernementales, l’Agence nationale du crime, la police antiterroriste, les liaisons du secteur privé et les dirigeants à l’étranger, et les renseignements recueillis auprès de partenaires internationaux tels que comme le réseau Five Eyes, dont le Canada est membre.

Avec le service de police métropolitain et des officiers d’autres forces au Royaume-Uni, Geddes a ajouté qu’il y a 1 500 militaires assurant une sécurité supplémentaire, avec divers opérateurs des forces spéciales parmi eux qui rechercheront les menaces émergentes potentielles et peuvent être déployés rapidement, si besoin être, devrait-on se matérialiser.

En plus de cela, le personnel de sécurité aura accès à des outils de surveillance tels que le vaste réseau de caméras de vidéosurveillance de Londres, ainsi qu’à la technologie et à des personnes spécialisées dans la reconnaissance faciale – ces dernières étant parfois appelées “super reconnaisseurs”.

Mais contrairement à ce qui est montré dans les films, les experts en sécurité avec lesquels CTVNews.ca s’est entretenu ont déclaré que le réseau de vidéosurveillance de la ville n’est pas entièrement connecté de manière centralisée, avec de nombreuses caméras appartenant à des entreprises privées ou à des propriétaires et gérées sur des serveurs indépendants.

QUELS SONT LES RISQUES ?

Non seulement les événements entourant les funérailles de la reine se déroulent dans une zone relativement petite, mais ils ont également été largement diffusés, le nombre de personnes attendues présentant un large éventail de risques, ont déclaré les experts.

Geddes a souligné la menace potentielle de l’extrémisme islamique et d’extrême droite, tandis qu’Ingram a déclaré que les soi-disant terroristes loups solitaires pourraient être motivés à agir et, à un niveau moindre, les escrocs ciblant les touristes.

Les deux ont cité des groupes tels que Extinction Rebellion qui pourraient vouloir interrompre les débats pour promouvoir leurs causes, ainsi que le mécontentement des anti-monarchistes.

Certains États-nations pourraient également vouloir perturber les funérailles, a déclaré Ingram, étant donné le mécontentement de certains pays face à des événements mondiaux tels que la guerre en Ukraine ou les conflits en mer de Chine méridionale.

“Il y a des pays qui pourraient potentiellement être intéressés ou seraient plus satisfaits si cela ne se passait pas aussi bien qu’on l’espère”, a déclaré Ingram.

Au cours des prochains jours, Ingram a déclaré qu’il surveillerait si le niveau de menace national du Royaume-Uni changeait.

Le niveau de menace a été rétrogradé à “substantiel” en février, ce qui signifie qu’une attaque est “probable”.

“Si cela augmente, c’est quelque chose qui est annoncé publiquement et qui mettra beaucoup plus de ressources en jeu”, a-t-il déclaré. “Mais si cela augmente, avec l’arrivée des dirigeants mondiaux, c’est à ce moment-là que je commence à m’inquiéter.”

Des documents officiels obtenus par Politico et rapportés par d’autres médias montrent que les chefs d’État étrangers et leurs épouses ont été invités à arriver au Royaume-Uni sur des vols commerciaux si possible, à ne pas utiliser d’hélicoptères pour se déplacer et à assister aux funérailles en bus.

Geddes a déclaré que ce ne serait pas la première fois que des mini-bus sont utilisés pour un événement, pointant vers le mariage de Harry et Meghan, et pour aider à contrôler les itinéraires de divers entourages.

Et bien qu’il y ait également un nombre limité de pistes disponibles pour le volume de trafic aérien attendu, Geddes a décrit les conseils concernant le vol commercial comme un “clin d’œil éveillé” à ceux qui peuvent être plus soucieux de l’environnement et s’attend à ce que la plupart des chefs d’État volent en privé.



Avec des fichiers de CTV News et de l’Associated Press