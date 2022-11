Reine Elizabeth II : La première statue posthume dévoilée

Le roi Charles III a dévoilé la première statue de sa défunte mère la reine Elizabeth II depuis sa mort en septembre.

La nouvelle sculpture de la ville anglaise de York a été dévoilée mercredi devant York Minster, la plus grande cathédrale gothique de Grande-Bretagne, et rend hommage à la vie de service et de dévouement du défunt monarque.

“Lorsque cette statue a été planifiée pour la première fois il y a cinq ans, pendant un règne d’une durée et d’une réalisation sans précédent, elle était destinée à célébrer le jubilé de platine de feu la reine”, a déclaré le roi dans un discours lors d’une cérémonie de dévoilement pluvieuse tout en tenant un parapluie noir. .

“Maintenant, alors que nous avons assisté, avec une grande tristesse, au décès de ce règne, il est dévoilé à sa mémoire, en hommage à une vie de service et de dévouement extraordinaires”, a-t-il poursuivi.

“La défunte reine a toujours été vigilante pour le bien-être de son peuple au cours de sa vie. Désormais, son image veillera sur ce qui deviendra la place de la reine Elizabeth pour les siècles à venir”, a-t-il ajouté, avant d’abaisser le tissu violet recouvrant l’imposante statue, qui surplombe la nouvelle place publique de York depuis l’une des entrées de la cathédrale.

Avant le dévoilement, l’archevêque d’York Stephen Cottrell a décrit “l’occasion unique” comme un “moment extrêmement poignant” honorant “la longue vie et le service de feu Sa Majesté la reine Elizabeth envers son peuple, sa nation et le Commonwealth”.

La reine est décédée à l’âge de 96 ans le 8 septembre, quelques mois seulement après avoir célébré sept décennies sans précédent sur le trône.

Sa statue commémorative, qui a été conçue et sculptée par le tailleur de pierre de York Minster, Richard Bossons, mesure un peu plus de six pieds et demi de haut et pèse environ 4 000 livres.

La sculpture française en calcaire montre la défunte reine en robe jarretière, couronnée du diadème d’État George IV et tenant l’orbe et le sceptre, symboles de son rôle de chef de l’église et de l’État.

“Elle se tiendra fière et résolue dans son créneau, accueillant fidèles et visiteurs”, a déclaré Bossons dans un communiqué.

Une arrivée ratée

Plus tôt mercredi, un homme de 23 ans a été arrêté “soupçonné d’atteinte à l’ordre public” après que des œufs ont été jetés sur le roi et la reine consort lors de leur visite à York, selon la police du North Yorkshire.

Aucun des œufs n’a touché la famille royale, qui a poursuivi ses fiançailles en rencontrant des membres de la communauté locale.

L’homme a été interrogé et libéré sous caution par la police, a indiqué la police dans une mise à jour jeudi.