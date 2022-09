Reine Elizabeth II: La gouverneure générale Mary Simon sur son leadership

LONDRES –

La gouverneure générale Mary Simon a déclaré que la reine Elizabeth II lui avait offert des conseils importants qu’elle suit toujours à ce jour lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois lors d’un appel Zoom en juillet 2021 avant la prestation de serment de Simon.

S’adressant au présentateur en chef et rédacteur en chef de CTV National News Omar Sachedina à la Maison du Canada à Londres dimanche, Simon a déclaré qu’elle ne se souvenait pas des mots exacts de la reine, mais lui a dit quelque chose à l’effet de “soyez douce avec vous-même”.

Simon a dit qu’elle a pris les conseils pour signifier qu’elle doit travailler dur en tant que représentante du souverain au Canada, en particulier compte tenu de la relation de la Couronne avec les peuples autochtones, mais aussi pour prendre du temps pour elle-même – quelque chose que Simon croit être le reflet de l’éthique de travail résiliente de la reine. au Royaume-Uni et au Commonwealth.

Simon a également discuté de l’héritage laissé par la reine Elizabeth II et des conversations à venir entre le roi Charles III et le Canada.



Vous trouverez ci-dessous une transcription de l’entretien. Il a été modifié pour des raisons de grammaire et de clarté.



Omar Sachedina : Votre Excellence, ramenez-moi au 8 septembre, le jour où nous avons appris le décès de la reine. Où étiez-vous et quelle a été votre première réaction ?



Marie Simon: “Je revenais tout juste d’Ottawa et j’étais au bureau pendant environ deux heures, et il était évident que les choses n’allaient pas bien, mais l’information soudaine que nous avons apprise qu’elle était décédée était très émouvante. C’était un peu écrasante que cela paraisse si soudain. Alors je me suis assis dans mon bureau et j’ai pensé à elle et à l’héritage qu’elle a laissé et à la chaleur qu’elle a montrée quand je suis allé la voir et à quel point elle était accueillante. Alors toutes ces pensées ont traversé mon esprit et ce fut un moment de ma vie.”



Omar Sachedina : Quand on repense à sa vie, on la connaît mieux que quiconque. Pouvez-vous me parler d’une époque ou d’une histoire qui capture vraiment l’essence de qui elle était ?



Marie Simon: “Eh bien, j’ai toujours entendu parler de la reine même quand je grandissais dans l’Arctique. Et ma grand-mère, qui était une personne inuite, avait l’habitude de parler de la reine avec ses amis, ses collègues et les membres de sa famille et c’était toujours avec un tel respect qu’ils parlaient d’elle, j’ai donc toujours suivi la famille royale dans ma vie personnelle. Mais je pense que pour moi, le moment où j’ai été installé, il y a un peu plus d’un an, en tant que gouverneur général, j’avais un Appel Zoom avec Sa Majesté et nous avons eu une très bonne discussion et pendant la conversation — je ne me souviens pas de ses mots exacts, mais elle a dit : “Soyez doux avec vous-même”, ce qui signifiait pour moi que vous travaillez dur mais vous aussi prenez le temps de vous reposer et d’être là pour vous-même. Et cela m’est resté depuis qu’elle a dit cela. Et puis, quand je suis venu la voir ici à Londres, au château de Windsor, je suppose que c’était en mai ou en juin… elle m’a accueilli et mon mari chez elle. Et nous avons eu une conversation très, très agréable avec elle et elle nous a servi du thé et Les chiens étaient là, les corgis, et elle a nourri les corgis avec un peu de nourriture, et c’était une expérience tellement intéressante et chaleureuse que j’ai eue et mon mari et moi avons dit que c’était une fois-en-un- l’expérience d’une vie pour nous deux, et ce sont de très bons souvenirs.”



Omar Sachedina : Les gens disent au revoir à la reine, mais ils accueillent aussi un nouveau roi. Vous avez parlé de la nécessité d’avoir des conversations difficiles pour aborder l’héritage cruel du colonialisme et la relation entre les peuples autochtones en tant que femme inuk qui représente la Couronne, vous avez une telle capacité d’être un médiateur essentiel dans ces discussions . Quelle est la bonne façon d’avoir ces conversations avec le nouveau roi, le roi Charles III ?



Marie Simon: “Il a commencé la conversation et en fait il a commencé la conversation alors qu’il était encore Prince quand il est venu au Canada il y a quelques mois, et il a continué jusqu’à aujourd’hui. Et les quelques fois où j’ai pu parler au roi, il a exprimé une vision renouvelée de la relation qu’il a en tant que nouveau roi Charles III. Et cela témoigne de l’idée que la reine a fait ce qu’elle pouvait à sa manière… Je pense qu’il est prêt à discuter de ces questions avec nous pour voir ce qu’il peut faire en tant que nouveau monarque qui a remplacé sa chère mère.”



Omar Sachedina : La reine vous a-t-elle déjà parlé de s’excuser auprès des peuples autochtones ? Cela a-t-il déjà été évoqué dans la conversation ?



Marie Simon: “Non, les questions d’excuses ont vraiment pris de l’ampleur lorsque le prince Charles était au Canada. Avant cela, je n’en avais pas vraiment entendu parler.”



Omar Sachedina : Et en a-t-il parlé alors qu’il était prince ?



Marie Simon: “Pas quand il était au Canada avec moi, mais il a mentionné dans une discussion continue que nous avons eu. Mais en même temps, ce dont nous avons parlé, c’est vraiment une façon de renouer avec les gens et de pouvoir comprendre ce que cela pourrait signifier.”



Omar Sachedina : Êtes-vous sûr que des excuses viendront avec le nouveau roi ?



Marie Simon: “À ce stade, je ne sais pas. Je pense qu’il y a un appel pour cela de la part de certains dirigeants autochtones, mais à ce stade, je n’ai pas cette information.”



Omar Sachedina : Je veux vous demander, du mieux que vous pouvez, de regarder vers l’avenir. Demain, plus de 2 000 personnes se rassembleront à l’intérieur de l’abbaye de Westminster pour les funérailles nationales pour dire au revoir à la reine et vous ferez partie de ce groupe. À quoi vas-tu penser ?



Marie Simon: “Eh bien, c’est un moment très émouvant pour moi en tant qu’individu. Et je suis ici aussi pour représenter le Canada, donc je dois me comporter de manière à être un représentant, mais assis là, je ressentirai les émotions. Je Je penserai aux fois où j’ai rencontré Sa Majesté, et je suis sûr que je penserai à la famille et à quel point c’est difficile pour la famille, et que nous perpétuerons ses souvenirs parce qu’ils sont importants.”



Omar Sachedina : Votre Excellence, dernière question, quelle est une chose à propos de la reine que la plupart des gens ne sauraient pas ?



Marie Simon: “Quand je lui ai parlé, elle était très au courant de toutes les différentes choses qui se passaient dans le monde, y compris les situations au Canada que nous avons traversées au cours de la dernière année. Et peut-être que beaucoup de gens ne Je ne sais pas ça… Beaucoup de gens pensent que ma position est une figure de proue, sa position était une figure de proue, mais ce n’est pas le cas. travail acharné. Et je pense que peu de gens connaissent cette partie de Sa Majesté.



Omar Sachedina : Votre Excellence, je vous suis reconnaissant de votre temps. Merci beaucoup.



Marie Simon: “Mon plaisir.”