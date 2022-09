Reine Elizabeth II : Des millions de personnes bordent les rues de Londres pour les funérailles

LONDRES –

La Grande-Bretagne et le monde inhument lundi la reine Elizabeth II lors de funérailles d’État qui attireront des présidents et des rois, des princes et des premiers ministres – et jusqu’à un million de personnes dans les rues de Londres pour dire un dernier adieu à un monarque dont Le règne de 70 ans a défini un âge.

Une journée remplie d’événements funéraires à Londres et à Windsor a commencé tôt lorsque les portes de Westminster Hall, vieux de 900 ans, ont été fermées aux personnes en deuil après que des centaines de milliers de personnes se soient déposées devant son cercueil depuis le 14 septembre. Beaucoup d’entre eux avaient passé des nuits froides à l’extérieur. pour rendre hommage autour du cercueil drapé du drapeau de la reine dans un émouvant élan de chagrin et de respect nationaux.

La fermeture de la salle a marqué la fin de plus de quatre jours de cercueil en état et le début des premières funérailles d’État du Royaume-Uni depuis celles tenues en 1965 pour Winston Churchill, le premier des 15 premiers ministres sous le règne d’Elizabeth. Deux jours avant sa mort le 8 septembre lors de sa retraite d’été à Balmoral, la reine a nommé son dernier Premier ministre, Liz Truss.

Parmi les dernières personnes en deuil à rejoindre la ligne pour voir le cercueil se trouvait Tracy Dobson du Hertfordshire, juste au nord de Londres.

“J’avais l’impression que je devais venir rendre un dernier hommage à notre majestueuse reine, elle a tant fait pour nous et juste un petit merci vraiment du peuple”, a-t-elle déclaré.

Lundi a été déclaré jour férié en l’honneur d’Elizabeth, décédée le 8 septembre à 96 ans. Ses funérailles seront diffusées en direct dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde et projetées devant des foules dans des parcs et des espaces publics à travers le Royaume-Uni.

Des policiers de tout le pays seront en service dans le cadre de la plus grande opération de police d’une journée de l’histoire de Londres.

La veille des funérailles, le roi Charles III a adressé un message de remerciement aux habitants du Royaume-Uni et du monde entier, affirmant que lui et sa femme Camilla, la reine consort, avaient été “ému au-delà de toute mesure” par le grand nombre de personnes qui sont venus rendre hommage à la reine.

“Alors que nous nous préparons tous à dire notre dernier adieu, je voulais simplement profiter de cette occasion pour dire merci à toutes ces innombrables personnes qui ont été un tel soutien et un tel réconfort pour ma famille et moi-même en cette période de deuil”, a-t-il déclaré.

Pour les funérailles, le cercueil d’Elizabeth sera emmené de Westminster Hall, de l’autre côté de la route menant à l’abbaye de Westminster, sur un affût royal tiré par 142 marins de la Royal Navy. Le même chariot a été utilisé pour transporter les cercueils des défunts rois Édouard VII, George V et George VI, et de Churchill.

Le service, dans l’abbaye médiévale gothique où Elizabeth s’est mariée en 1947 et couronnée en 1953, sera suivi par 2 000 personnes allant des dirigeants mondiaux aux travailleurs de la santé et aux bénévoles. Il se terminera par deux minutes de silence suivies de l’hymne national et d’une lamentation d’un joueur de cornemuse, avant que le cercueil de la reine ne soit emmené dans une procession entourée d’unités des forces armées en uniforme, avec les enfants de la reine marchant derrière, à Wellington Arch près de Hyde Se garer.

Là, il sera placé dans un corbillard pour être conduit à Windsor pour une autre procession le long de la Long Walk, une avenue de cinq kilomètres menant au château de la ville, avant un service d’inhumation dans la chapelle Saint-Georges. Elle sera ensuite enterrée avec son défunt mari, le prince Philip, lors d’un service familial privé.

Le centre de Londres était déjà bondé avant l’aube lundi avec des personnes à la recherche d’un lieu d’observation privilégié, et les autorités ont averti qu’il serait extrêmement occupé.

Le président américain Joe Biden était parmi les dirigeants à rendre hommage au cercueil de la reine dimanche alors que des milliers de policiers, des centaines de soldats britanniques et une armée de fonctionnaires effectuaient les derniers préparatifs pour les funérailles – une démonstration spectaculaire de deuil national qui sera également le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux depuis des années.

Biden a qualifié la reine Elizabeth II de “décente” et d'”honorable” et de “tout au sujet du service” en signant le livre de condoléances, affirmant que son cœur allait à la famille royale.

Les gens de toute la Grande-Bretagne ont fait une pause pour une minute de silence à 20 heures dimanche à la mémoire du seul monarque que la plupart aient jamais connu. À Westminster Hall, le flux constant de personnes en deuil s’est arrêté pendant 60 secondes pendant que les gens observaient la minute de réflexion dans un profond silence.

À Windsor, la pluie a commencé à tomber alors que la foule se taisait pour le moment de réflexion. Certains installent de petits camps et des chaises à l’extérieur du château de Windsor, y passant la nuit pour réserver les meilleurs endroits pour voir le cercueil de la reine à son arrivée.

“Cela en vaudra la peine d’ici 16 heures cet après-midi”, a déclaré Sally McCloud, une responsable commerciale de Maidenhead, à proximité. “Nous sommes tous ici pour une raison, qu’il pleuve ou non. Je suis donc assez content d’être ici et j’ai dormi un peu. J’ai bu une bonne tasse de café ce matin et nous allons attendez, attendez sous la pluie.”

Fred Sweeney, 52 ans, qui a équipé sa place de deux drapeaux de l’Union sur de grands mâts, a déclaré “c’est juste une nuit et un jour de notre vie. Elizabeth nous a donné – vous savez – 70 ans.”

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, dont l’invitation a suscité les critiques des groupes de défense des droits de l’homme en raison du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul en 2018, ne se présentera pas aux funérailles de lundi. L’Arabie saoudite devrait être représentée par un autre royal, le prince Turki bin Mohammed.



Danica Kirka, Samya Kullab et David Keyton ont contribué à ce rapport